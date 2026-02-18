Manuel Conde imparte 1er módulo en diplomado de la escuela del PRM sobre Gestión Municipal

Fuente externa

SANTO DOMINGO. – El doctor Manuel Conde, director de la Escuela de Formación Política y Gestión Pública “Profesora Yvelisse Prats Ramírez”, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), impartió el primer módulo del Diplomado sobre Gestión Municipal, dirigido a dirigentes y autoridades municipales.

Durante su intervención, el catedrático abordó el tema de la ideología partidaria, que definió como un punto clave para fortalecer los principios, la identidad y la coherencia en la gestión pública.

Conde destacó que la formación política debe ir acompañada de una visión clara y fundamentos sólidos, a fin de preparar líderes capaces de ejercer funciones públicas con responsabilidad y apego a los valores institucionales.

El diplomado busca capacitar a autoridades municipales con herramientas técnicas y políticas que contribuyan a una administración más eficiente, promoviendo la transparencia y el desarrollo sostenible de las comunidades.