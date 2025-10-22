Melissa avanza lento pero peligrosa: Indomet mantiene alertas por lluvias e inundaciones

Por Cinthia Polanco

La tormenta tropical Melissa continúa moviéndose lentamente por el Caribe Central, según el boletín número 5 emitido a las 11:00 de la mañana (hora del Este) por el Centro Nacional de Huracanes de Miami (NHC).

El centro de Melissa fue ubicado cerca de la latitud 14.4 norte y longitud 73.6 oeste, lo que la sitúa aproximadamente a 485 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Príncipe, Haití, y a 525 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica.

Melissa se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 4 kilómetros por hora, y se espera que mantenga un movimiento lento durante los próximos días, con un posible giro hacia el noroeste y luego hacia el norte-noroeste.

Los vientos máximos sostenidos se mantienen cerca de los 85 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes.

La presión central mínima estimada es de 1000 milibares (29.53 pulgadas).

Los meteorólogos pronostican que Melissa podría fortalecerse gradualmente y convertirse en huracán para el viernes.

El fenómeno podría provocar fuertes lluvias e inundaciones en partes de Haití y Jamaica durante el resto de la semana, por lo que las autoridades locales se mantienen en vigilancia.

En República Dominicana, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) mantiene alertas y avisos meteorológicos para varias provincias, debido a las lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento vinculadas a la humedad generada por Melissa y una activa onda tropical.

El organismo advierte sobre la posibilidad de inundaciones urbanas y rurales, así como crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, principalmente en zonas vulnerables.

Indomet recomienda a la población seguir los boletines oficiales, evitar cruzar ríos o cañadas con alto caudal y mantenerse atenta a los avisos de las autoridades de protección civil.