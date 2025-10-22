Melissa se mantiene errática en el Caribe Central; Haití, Jamaica y RD bajo amenaza de lluvias
Por Cinthia Polanco
La tormenta tropical Melissa continúa “meandando” lentamente en el Caribe Central, sin rumbo definido, pero generando preocupación en toda la región.
Según el boletín número 6 emitido a las 5:00 de la tarde por el Centro Nacional de Huracanes de Miami (NHC), el centro del fenómeno fue localizado cerca de la latitud 14.4 norte y longitud 74.3 oeste, es decir, a unos 515 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití, y 480 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica.
Melissa mantiene vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y se mueve lentamente hacia el oeste-noroeste a unos 4 kilómetros por hora, con una presión mínima central de 1000 milibares.
Los meteorólogos advierten que se esperan fuertes lluvias e inundaciones sobre porciones de Haití, Jamaica y República Dominicana hasta el fin de semana, especialmente en zonas montañosas y sectores vulnerables.
En el país, las autoridades de INDOMET y el COE mantienen los niveles de alerta por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra en áreas de riesgo.
Mientras tanto, la tormenta se mantiene bajo vigilancia ante la posibilidad de que cambie su dirección o intensidad en las próximas 48 horas.