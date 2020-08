Mientras otros lo piden y lo golosean, Edgar Féliz dice que no se siente “tan contento” en los Comedores + Vídeo

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +428 Nuevos 86,737 Fallecidos: +28 Nuevos 1,481 Recuperados: 54,108 Activos: 31,148

Por Robert Vargas

Aunque otros “lo piden y lo golosean”, el nuevo Administrador de los Comedores Económicos del Estado, el barahonero Edgar Augusto Féliz Méndez, ha admitido que él no se siente tan a gusto con que el Presidente Luis Abinader lo designara en el cargo.

-“Lo confieso, no me siento tan contento con que me hayan enviado para acá”, dijo el funcionario al momento de tomar posesión del puesto, en la sede central de la institución, en el barrio Los Mina, en Santo Domingo Este.

Ahora bien, qué lo motiva a él para tener esa postura. Él mismo lo dijo:

-“Yo se que esto aquí no es fácil”.

A seguidas le dijo a su antecesor, el francomacorisano Juanito Andujar que él supone que los días más difíciles que este ha tenido son los que ha trabajado en los Comedores.

Juanito, un hombre de apariencia bonachón, tiene 77 años de edad, mientras que quien lo sustituirá tiene 59 años, pero aún así, este parece “temerle” en algo al cargo.

De no ser así, no habría admitido que “no está tan contento”.

Puede interesarle: El barahonero Edgar Augusto Féliz Méndez asume administración de los Comedores Económicos del Estado sin ningún incidente

¿Cuál es el problema?

Féliz Méndez lo explica con sencillez:

-“Viéndolo desde fuera, me luce que es un poquito difícil, hay que comenzar a cocinar a las cuatro de la mañana, y terminar a las seis o alas siete de la noche”, para comenzar el día siguiente con el mismo “ajetreo”.

Sin embargo, Juanito le dio una explicación al barahonero que puede llevarle tranquilidad a su espíritu.

Le dijo que él éxito de su gestión radicó en que usó al personal que encontró allí, con experiencia, para mantener toda esa maquinaria.

De hecho, en los Comedores Económicos del Estado hay empleados que trabajan allí desde los tiempos de Joaquín Balaguer (y ya están para pensión).

Mover a cualquiera de los empleados que trabajan en áreas sensibles y sustituirlos por algún improvisado puede provocar el caos, y con la comida y el estómago de la gente no se puede andar inventando.

Comptrensivo, Féliz Méndez le dijo a Juanito que: “Usted puede estar seguro de que todo lo bueno que Usted hizo aquí, lo vamos a continuar”.

Pero el barahonero no se quedó ahí, sino que aprovechó para lanzar no una “indirecta”, sino una advertencia que pareció un puñetazo en plena nariz a potenciales próximos funcionarios que se animen a ser corruptos.

-“Aquí nadie puede ganar más nada que lo que es el salario que le corresponde como servidor público. Quienes pretendan y entiendan que el beneficio tiene que ser más allá de eso”, tendrá que apartarlos.

Ya al final del encuentro, Féliz Méndez aprovechó para citar a “El Penco”, Gonzalo Castillo, y exclamó: “¡A trabajar!”.

Y no es para menos puesto que en los comedores que están distribuidos en todo el país tienen comida cruda solo para este martes y el miércoles.

Sin embargo, según dijo Juanito, en los almacenes hay suficiente existencia para suplirlos a todos.

Además, el ex administrador le dejó un sobre con los “tickets” para combustible; le explicó que no le dejó deudas y una lista completa de proveedores, incluidos aquellos que solo hay que llamar para que cumplan su parte.

Es caso seguro que, en poco tiempo, aparecerán nuevos suplidores, aunque hay algunos que están en la lista desde hace varias décadas porque son muy buenos o porque “caminan muy bien”.

A lo mejor en poco tiempo cle toma el gusto al carguito, con el que ahora no se siente “tan contento”.

PERFIL EDGAR AUGUSTO FÉLIZ MENDEZ

Nació el 26 de septiembre del año 1960, municipio Paraíso, provincia Barahona. Hijo del matrimonio de los señores Augusto Feliz Matos y Dora Consuelo Méndez, los cuales procrearon tres hijos: Alexis Jacqueline Feliz Méndez, Alina Licet Feliz Méndez y su tercero y último vástago Edgar Augusto Feliz Méndez.

Obtuvo el título del Licenciado en Derecho en 1986, graduándose un año más tarde como Doctor en Derecho de la Universidad Mundial Dominicana.

Para su desarrollo profesional ha fortalecido la educación continúa realizando estudios como; diplomado en Diplomacia y Relaciones Internacionales (UASD), Maestría en Derecho Civil y Procedimiento Civil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), así como cursos sobre las vías de ejecución en el derecho civil, la demanda en referimiento, los embargos, derecho penal especial, Derecho Penal, procedimiento penal, el habeas corpus, entre otros.

Cuenta con un vasto y largo ejercicio profesional, ha desempeñado varias funciones en la administración pública, dentro y fuera de su carrera profesional.

Fue Vice Ministro del Ministerio de Interior y Policía, Vice Ministro del Ministerio de Turismo, Presidente del Consejo de los Trabajadores Hoteleros y Gastronómico, Miembro de la Comisión Interinstitucional de Casinos, Representante del país ante la Organización Mundial del Turismo (OMT), Asesor Legal de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Sub Consultor Jurídico del Banco Central de la República Dominicana, Asesor Legal del Instituto Agrario Dominicano, Secretario de Relaciones Internacionales del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Catedrático de Derecho Penal Especial, Derecho Penal y Procedimiento Penal de la Universidad Mundial Dominicana.

En su provincia natal ha ocupado las funciones de Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Barahona, Fiscalizador del Juzgado de Paz de Barahona, Oficial del Estado Civil del Municipio de Barahona, Notario Público del Municipio de Barahona, Presidente de la seccional del Colegio de Abogados de Barahona, Vicealcalde del Municipio de Barahona, además; ha servido como asesor legal de diferentes empresas e instituciones.

En el plano político por haber nacido en una familia de origen Reformista, inició su carrera por la juventud de ese partido, ocupando las funciones de Presidente del Frente Municipal de la Juventud Reformista Social Cristiana del Municipio de Barahona, Secretario de Asuntos Jurídicos del Directorio Provincial del Partido Reformista Social Cristiano-Barahona.

De ahí, con la conformación del Gran Acuerdo de Santo Domingo PRD-UD., se integra a la formación del Partido de la Unidad Democrática, del cual ocupa las funciones de Vicepresidente, Secretario Nacional de Organización, y Miembro de la Comisión Política; para los año 1996 al 1998 se integra ya de manera formal a la lucha dentro del Partido Revolucionario Dominicano, logrando en el año 2005 escalar a la posición de Sub Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional y miembro de la Comisión Política de ese Partido, organismos de la más alta relevancia institucional.

Del año 2007 al 2013 fue miembro fundador del Petit Comité del equipo de Luis Abinader Corona y para las elecciones del 2012, fue Director Regional de Campaña de la Región Enriquillo I, que comprende las provincias deBarahona y Pedernales; miembro fundador de la primera Comisión Política del PRM.

Para el año 2016, fue candidato a diputado por su natal provincia Barahona; para las recientes elecciones desempeñó las funciones de Director Nacional de Crecimiento del presidente electo Luis Abinader Corona., Logrando sumar a través de esta dirección nacional al alrededor de 70,000 mil nuevos inscritos al PRM de los diferentes sectores de la sociedad.