«No solo Venezuela»: Trump promete empezar ataques en tierra contra presuntos narcotraficantes

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes que su país sopesa comenzar a realizar «ataques en tierra» al hablar sobre las operaciones militares contra presuntas ‘narcolanchas’. Las declaraciones del mandatario llegan en medio de los ataques de Washington en el Caribe y el Pacífico, una acción que Venezuela ha denunciado como «ejecuciones extrajudiciales» por parte de la Casa Blanca.

Durante una reunión de gabinete, Trump afirmó que las operaciones militares que realiza EE.UU. en la zona han reducido el número de personas afectadas por el tráfico de drogas en el país norteamericano.

«Ha bajado porque estamos llevando a cabo estos ataques y vamos a empezar a llevarlos a cabo también en tierra. Ya saben, en tierra es mucho más fácil. Y conocemos las rutas que toman. Sabemos todo sobre ellos, sabemos dónde viven los malos. Y también vamos a empezar con eso muy pronto», aseguró el presidente.

En este contexto, precisó que tales ataques terrestres se llevarán a cabo contra «cualquiera» que fabrique drogas y las venda a EE.UU. «Si ellos entran por cierto país o por cualquier país, o si pensamos que están construyendo fábricas para, ya sea fentanilo o cocaína. He oído que Colombia, el país de Colombia, está fabricando cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína, ¿de acuerdo? Y luego nos venden la cocaína. Se lo agradecemos mucho. Pero sí, cualquiera que esté haciendo eso y vendiéndolo a nuestro país está sujeto a ataque. No necesariamente solo Venezuela. No, no solo Venezuela, no», expresó Trump.

De igual modo, denunció la política de la administración anterior, acusándola de haber permitido que «las drogas entraran en cifras récord» en EE.UU. «Y cientos de miles de personas al año murieron. Y estamos acabando con esos hijos de puta», manifestó.

Previamente, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, aseguró que recién Washington ha comenzado a «golpear» ‘narcolanchas’ en el Caribe y el Pacífico, aseverando que está «derrotando a los narcoterroristas» y se mantienen «firmes» en esa acción. El jefe del Pentágono justificó la medida, al señalar que los cárteles «se apoderan de la comunidad» y «millones de personas» en EE.UU. están siendo envenenadas por sus drogas.

Más temprano, el Departamento de Guerra de EE.UU. defendió los múltiples ataques militares en el Caribe y detalló que habían afectado a un total de 21 embarcaciones, calificadas como supuestas ‘narcolanchas’, con un saldo mortal de 82 personas fallecidas, todas tildadas sin pruebas como ‘narcoterroristas’ y vinculadas al contexto de las agresiones contra Venezuela.

Claves de la agresión de EE.UU.

Despliegue militar: desde agosto pasado, EE.UU. mantiene desplegada una fuerza militar significativa frente a las costas de Venezuela, justificándola como parte de la lucha antidrogas. Washington anunció posteriormente la operación Lanza del Sur, con el propósito oficial de «eliminar a los narcoterroristas» del hemisferio occidental y «proteger» a Estados Unidos «de las drogas que están matando» a sus ciudadanos.

Operativos letales: como parte de estas operaciones se han realizado bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes, que han dejado un saldo de más de 80 personas muertas y sin evidencia de que realmente traficaran con estupefacientes.

Acusaciones y recompensa: Washington ha acusado sin pruebas al presidente Nicolás Maduro de liderar un cártel de narcotráfico y ha duplicado la recompensa por su captura.

Postura venezolana: Maduro denuncia que el objetivo real de EE.UU. es un «cambio de régimen» para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasísticas de Venezuela.

Falta de sustento: organismos como la ONU y la propia Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA) señalan que Venezuela no es una ruta principal para el narcotráfico hacia EE.UU., ya que más de 80 % de las drogas que circulan en la región, lo hacen a través de la ruta del Pacífico.

Condena internacional: Rusia, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los Gobiernos de Colombia, México y Brasil han condenado las acciones estadounidenses. Expertos califican los ataques a embarcaciones como «ejecuciones sumarias» que violan el derecho internacional.