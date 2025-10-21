Onda tropical al sur del país con 90 % de probabilidad de convertirse en ciclón tropical

Por la Redaccion

El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) informó que da estricto seguimiento a una activa onda tropical localizada al sur del territorio dominicano, sobre aguas del mar Caribe, la cual presenta una alta probabilidad de convertirse en ciclón tropical en las próximas 24 a 48 horas.

De acuerdo con el informe, este sistema —asociado a un centro de baja presión— podría generar fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país durante los próximos días, a medida que continúa desplazándose hacia el oeste.

Indomet explicó que la onda tropical tiene una probabilidad de desarrollo ciclónico de 90 % en los próximos siete días, por lo que recomienda a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto caudal.

Debido a las lluvias ya registradas y las que se esperan, el organismo mantiene niveles de alerta y aviso meteorológico por riesgo de inundaciones urbanas y rurales, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas en distintas provincias del país.

Las provincias en alerta son: Samaná, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, Sánchez Ramírez y San Pedro de Macorís.

Mientras que bajo aviso meteorológico permanecen: San José de Ocoa, La Altagracia, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Romana, Peravia, Azua, Barahona y Pedernales.

Indomet exhorta a la población a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil y mantenerse informada sobre la evolución de este fenómeno atmosférico que podría intensificarse en los próximos días.