Pacheco encabeza reunión para agilizar conocimiento de importantes iniciativas en presente legislatura

Fuente externa

Santo Domingo. – El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que este martes sostuvo una reunión con los voceros partidarios y con los presidentes de las distintas comisiones permanentes, especiales y bicamerales que funcionan en el órgano legislativo.

Explicó que la reunión tuvo por finalidad potenciar los trabajos legislativos que tiene por delante la Cámara de Diputados durante la presente legislatura ordinaria de este año 2026.

“Ustedes saben que los trabajos de las comisiones son el alma del trabajo legislativo que a través de las comisiones se preparan y se trabajan los proyectos de ley y se ponen en condiciones de que el pleno pueda definitivamente dar su visión definitiva de los diferentes proyectos” precisó Alfredo Pacheco.

Agregó el legislador que en la reunión se acordó que el próximo mes de mayo se realizará una ola de aprobación de importantes proyectos de ley.

“En ese sentido, hemos convenido con los presidentes de comisiones los mecanismos que vamos a implementar para el trabajo de los proyectos y que este trabajo pueda dar como resultado que las comisiones rindan sus informes”, precisó Pacheco.

Sostuvo que se tiene como propósito que al cierre de esta legislatura, finalmente se logre no tener ningún asunto pendiente en los archivos.

Alfredo Pacheco dijo que el esfuerzo que se ha hecho en la reunión con los voceros, los presidentes de las comisiones permanentes, especiales y bicamerales permitirá que los próximos meses de mayo y junio sean meses altamente productivos.

“Lo que nosotros queremos decirle a la opinión pública es que en el Congreso Nacional continuamos haciendo nuestro esfuerzo a pesar del periodo de lluvias y de todas estas situaciones que tanto preocupan al país y paralelamente a nuestra responsabilidad de representación que cada diputado hace en su demarcación, estamos trabajando para que en esta legislatura el Congreso avance significativamente”, puntualizó Pacheco.