Por tercera vez, Urbanización Italia le reclama a Dio Astacio: “Retiren esos contenedores”

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este. — La paciencia se agotó en la Urbanización Italia. Por tercera vez, la Junta de Vecinos exige a la Alcaldía de Santo Domingo Este que retire los contenedores de basura del sector, denunciando que se han convertido en un foco de contaminación, desorden y ahora también de inundaciones.

El reclamo fue publicado en redes sociales, etiquetando directamente al alcalde Dio Astacio y a varios funcionarios municipales, en busca de una respuesta que —según dicen— aún no llega.

Los comunitarios aseguran que los contenedores permanecen llenos durante días y que el retraso en el retiro de los desechos sólidos está generando un problema mayor. Cuando llueve, la basura desbordada es arrastrada por las aguas hacia los contenes, tapando los filtrantes y provocando inundaciones en distintas calles del sector.

Es decir, el problema ya no es solo estético.

Los residentes denuncian que la falta de higienización está arrabalizando las calles, generando malos olores, acumulación de desperdicios fuera de los recipientes y un deterioro visible del entorno.

“En otros sectores el camión de la basura hace su ruta”, reclaman, señalando que su comunidad no puede quedar sumida en el abandono mientras el servicio funciona con normalidad en otras zonas del municipio.

“Por favor, retiren estos contenedores de nuestro sector”, exclaman.

El mensaje también fue dirigido a Joel Manuel Gneco Gross, Juan Carlos Medina y Elías Ezer Jiménez Sánchez, ampliando la presión hacia toda la estructura municipal responsable del manejo de los desechos sólidos.

En Santo Domingo Este, el tema de la basura sigue siendo una herida abierta en varios sectores. En la Urbanización Italia, el mal manejo ya no solo afecta la estética: está impactando la salubridad y la movilidad cada vez que cae un aguacero.