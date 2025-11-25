Fuente Externa

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader anunció, una vez más, cómo los dominicanos y dominicanas sentirán la brisita navideña desde las instituciones públicas a partir de este 29 de noviembre hasta el 5 de enero, para garantizar que cada familia dominicana disfrute de unas fiestas dignas y llenas de alegría.

El jefe de Estado informó que, a través del programa Supérate se entregarán bonos digitales de RD$1,500 que impactarán a 1 millón 400 mil familias.

Asimismo, el Gabinete de Política Social entregará bonos en tarjeta física por igual monto, alcanzando 1 millón 200 mil personas. Estos serán entregados el 4 de diciembre.

Durante cinco semanas, se llevarán a cabo almuerzos y cenas navideñas, Villa Navidad, entrega de bonos y juguetes, conciertos, ferias de productores y más, fortaleciendo la tradición de compartir estas fechas en familia y con seres queridos.

Villa Navidad

A partir del martes 2 de diciembre, “Villa Navidad” alegrará las noches de las familias dominicanas, brindando un espacio de música, diversión y espíritu navideño en los jardines del Palacio de los Deportes en Santo Domingo. Como cada año, es un evento gratuito, que solo en 2024 registró más de 4 millones de visitantes.

Villa Navidad también retorna a la ciudad de Santiago este 3 de diciembre en los jardines del Gran Teatro del Cibao, extendiéndose, en ambos destinos, hasta el lunes 5 de enero de 2026.

Conciertos, obras de teatro, feria de artesanía y Noche Larga de Museos

La temporada festiva también creará espacios para el disfrute del arte a través del Ministerio de Cultura, que organizará seis conciertos filarmónicos a cargo de la Orquesta Filarmónica y la Big Band Dominicana.

Las presentaciones serán, el 5 de diciembre en San José de Ocoa, el día 7 en La Vega, el 12 en Moca, el 14 en Cotuí, el 18 en Santo Domingo Norte y el 22 en Higüey.

La obra de teatro “Fantasía de Navidad” será presentada el 16 de diciembre en el Gran Teatro del Cibao y el 21 en el Teatro Nacional. La Feria Nacional de Artesanía desplegará el talento y la riqueza cultural dominicana del 12 al 14 de diciembre en Plaza España, y la Noche Larga de los Museos, del 12 al 14 de diciembre, permitirá la entrada gratuita y recorridos guiados en museos de todo el país.

Almuerzos, cenas y fiestas navideñas

Asimismo, se habilitarán 19 parques de Navidad, 19 almuerzos o cenas comunitarias y 14 fiestas de cierre a través de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales (PROPEEP).

Además, mediante la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) se ejecutará el programa Navidad 360, para la distribución de cenas y almuerzos navideños, entrega de kits de raciones crudas, enseres del hogar y reparaciones de techos para familias vulnerables.

Esto se traducirá en más de 15 millones de raciones servidas por el programa Cuchara de Esperanza a través de comedores fijos y cocinas móviles y 1.5 millones de raciones crudas con artículos navideños distribuidas a organizaciones sociales. Más de 25,000 familias serán beneficiadas con enseres y electrodomésticos y se repararán más de 6,000 techados de viviendas en todo el país.

Ferias de productores

Las festividades seguirán acercando a productores y consumidores a través de nueve ferias de productores que ofertarán “todo tipo de productos al mejor precio”, afirmó el presidente Abinader.

Estás tendrán lugar el 29 y 30 de noviembre en el Play San Bartolo, Santo Domingo Este; el 3 y 4 de diciembre en la feria agropecuaria de Higüey; el 6 y 7 de diciembre en el Play Temístocles Metz en San Cristóbal; el 10 y 11 de diciembre en la Gerencia Santiago INESPRE; el 13 y 14 en el Parque Central de Guayubín en Montecristi; el 16 y 17 en el Play La Sabanita de Azua; del 19 al 21 en la Ciudad Ganadera de Santo Domingo; el 22 y 23 en la feria agropecuaria de San Juan; y 27 y 28 en Villa Altagracia.

Esta agenda también incluye 11 rutas alimentarias para comunidades vulnerables, un programa ahorro con Inespre en supermercados aliados, en los cuales se podrán comprar combos alimenticios a precios reducidos, y además, permanecen activos 30 mercados de productores y cientos de bodegas móviles.

Aguinaldos y entrega de juguetes

Del 2 al 23 de diciembre, a las 6:00 p.m., se realizarán aguinaldos, encendidos de luces y cenas navideñas en el Gran Santo Domingo, gracias a la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial.

El 16 de diciembre se celebrará un gran encuentro nacional en Domingo Savio con 1,000 barberos y estilistas comunitarios, encabezado por el presidente Abinader.

Para el disfrute de los más pequeños, se coordinarán dos jornadas de entrega de juguetes para el 22 de diciembre en Capotillo y el 23 en Santiago. También se entregará un premio al barrio con la mejor decoración navideña.

Regalía Pascual

El presidente informó que durante la primera semana de diciembre el Gobierno desembolsará RD$34,448 millones por concepto de regalía pascual, garantizando a los servidores públicos recibir a tiempo su salario de Navidad.

Dirección de Prensa del Presidente