Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader llevará este sábado el programa «Gobierno Contigo” a Higüey, La Altagracia, para acercarse a los ciudadanos, conocer sus necesidades y poner en marcha programas que impulsen el desarrollo productivo, el bienestar social y la mejora de la infraestructura, garantizando que las políticas públicas lleguen de manera efectiva a toda la población de la provincia.

La actividad incluirá diversas acciones en sectores clave de la ciudad, abarcando desde programas de asfaltado y mejoras en la infraestructura, hasta jornadas de inclusión social y apoyo directo a productores locales, con el objetivo de impactar positivamente la vida de los residentes.

La agenda del mandatario iniciará a las 12:00 del mediodía con una visita al Programa de Asfaltado en el Sector Los Morales, donde supervisará los trabajos de mejora en las calles y vías públicas. Esta actividad refleja el compromiso del gobierno con el desarrollo urbano y la mejora de la movilidad en los distintos barrios, garantizando que las comunidades cuenten con infraestructuras más seguras y funcionales.

Posteriormente, el gobernante se trasladará al Liceo Juan Pablo Duarte, en el Sector Los Soto, para participar en la Jornada de Inclusión Social que desarrolla la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), donde se promueven programas destinados a facilitar el acceso a servicios básicos y oportunidades para grupos vulnerables. Esta iniciativa busca reducir brechas sociales y garantizar que los beneficios del Estado lleguen de manera efectiva a quienes más lo necesitan.

Asimismo, el mandatario visitará un puesto del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) en el Sector La Aviación, con el propósito de supervisar la distribución de alimentos a precios accesibles para los ciudadanos. Esta acción se enmarca en los esfuerzos del gobierno por fortalecer la seguridad alimentaria y garantizar que productos esenciales lleguen a la población de manera eficiente y equitativa.

La agenda culminará con una asamblea con los comunitarios en el Polideportivo Leo Tavárez, un espacio donde el mandatario dialogará directamente con los residentes de los distintos sectores, escuchará sus inquietudes y presentará los programas y proyectos que el gobierno implementa en la provincia. Esta actividad refuerza la filosofía de “Gobierno Contigo”, centrada en la cercanía con la gente y la transparencia en la gestión pública.