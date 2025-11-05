Enviado por la PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al encabezar la apertura de la Conferencia Nacional del Ministerio Público sobre Extinción de Dominio, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, resaltó el compromiso de su gestión para hacer cumplir la ley que regula ese proceso judicial que permite al Estado recuperar bienes de origen ilícito, avanzar en el fortalecimiento de la transparencia y contribuir al bien común de todos los ciudadanos.

“Nos congrega en este escenario un tema que es de vital importancia, y es que el verdadero pilar de un Estado social y democrático de derecho no es solo la existencia de la ley; la voluntad inquebrantable y la eficiencia al hacerla cumplir son también indispensables en cualquier Estado de derecho”, dijo la procuradora al abordar el tema durante el evento.

“Desde el Ministerio Público tenemos el firme compromiso de hacer efectiva la Ley de Extinción de Dominio. Por esta razón, el Consejo Superior del Ministerio Público creó la Unidad para las Investigaciones de Extinción de Dominio y designó al magistrado Pelagio Alcántara como su director”, dijo.

Destacó que “República Dominicana ha dado un salto importante” con la citada Ley, marcada con el número 340-22, que más que una simple herramienta procesal, crea un cambio de paradigma en la persecución que tiene una base constitucional dentro del ámbito de la persecución.

El encuentro contó con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y de la embajada de la República Federal de Alemania en República Dominicana.

El procurador adjunto Wilson Camacho, responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, tuvo a su cargo, en coordinación la Embajada de Estados Unidos, la organización del evento que contó con la participación de los titulares de las procuradurías regionales, procuradurías especializadas y alrededor de cien fiscales de diferentes jurisdicciones del país.

Camacho resaltó que la extinción de dominio facilitará que el sistema de justicia pueda recuperar bienes obtenidos de forma ilícita sin la necesidad de una condena penal. “Este instrumento es muy útil para debilitar el músculo financiero de las organizaciones criminales y, por lo tanto, para garantizar una mayor protección de las personas en cuanto al tema de la seguridad y de su patrimonio colectivo respecto a su responsabilidad como contribuyentes con derecho a diversos servicios, como la salud o la educación”, dijo.

Mientras, la procuradora Reynoso recordó que la propiedad es un derecho que nace y se protege en el país con rango constitucional, pero aquellas personas que la han adquirido de manera ilícita, producto de un crimen o un delito, pierden su tutela.

“Estamos viviendo momentos importantes. He reiterado que la humanidad se encuentra ante, no una era de cambios, sino un cambio de era. Y este cambio de era que está impactando profundamente a la sociedad, al planeta, nos lleva al sector justicia, y en este caso, al Ministerio Público, también a tener que replantearse su labor de persecución”, estableció.

Señaló que, durante décadas se ha combatido el crimen organizado con las herramientas jurídicas del Derecho Penal enfocando los esfuerzos en persona, pero el adversario ha evolucionado con una sociedad que ha cambiado.

“El crimen organizado moderno no es un grupo de personas que viola la ley, es un poder fáctico que genera una economía paralela, socava el desarrollo de los pueblos, no solo con violencia, sino, infiltrando y corrompiendo mercados legítimos tan necesarios para el desarrollo de la sociedad”, dijo la titular del Ministerio Público.

Planteó que, en algunos países, el músculo financiero del crimen organizado se convierte en un verdadero poder que socava toda la institucionalidad. “Este poder se alimenta de nuevas tecnologías, el cibercrimen, el criptolavado”, precisó.

Con la figura de extinción de dominio, ya la acción no se limita a las personas, sino, contra los bienes que carecen del sistema de garantías de las personas. “Estamos llevando al banquillo de los acusados al bien, quien se va a sentar en el banquillo es la propiedad, su causa es probar que es ilícito”, refirió.

De su lado, la embajadora Maike Friedrichsen dijo que el crimen organizado no tiene fronteras y que está subiendo en todo el mundo, así como también en Alemania.

Señaló que el crimen organizado no puede trabajar sin corrupción. “La corrupción no es solo robarle a los pobres, es a toda la sociedad; pero también puede matar”, señaló tras destacar la importancia de la cooperación con República Dominicana.

El evento

Se realizó de 8:00 a 5:30 de la tarde en un hotel de la capital con la finalidad de conocer y analizar una nueva herramienta jurídica que permite afectar patrimonios y activos ilícitos, mejorando con ello el combate a la criminalidad organizada y la corrupción.

Expertos de República Dominicana, Estados Unidos y Colombia abordaron diferentes temas sobre los casos de extinción de dominio y participaron en intercambio de experiencia y buenas prácticas.