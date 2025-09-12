RD, listo para su compromiso ante Ucrania en la Copa Davis

Fuente Externa

SANTO DOMINGO.- El equipo de Copa Davis de República Dominicana se manifestó listo para su enfrentamiento ante Ucrania, que jugará en el Megasaray Club Belek, de Antalya, Turquía entre viernes y sábado.

Este jueves se realizó el sorteo, en el que el primer emparejamiento será entre el dominicano Roberto Cid ante el ucraniano Vladyslav Orlov, desde las 4 de la mañana (11 de Turquía) del viernes. Veinte minutos después, de miden la segunda raqueta nacional, Peter Bertran, ante Viacheslav Bielinskyi.

El sábado a primera hora se jugará el partido de dobles, más los otros dos encuentros de sencillos, en caso de ser necesario.

Habla el capitán

“Estamos listos, preparados y adaptados, ya que vinimos con tiempo a Antalya”, dijo el capitán del equipo dominicano, Jhonny Berrido.

“Confío mucho en que los muchachos puedan hacer, se adaptaron al clima y a la cancha con tiempo y estamos esperanzados en que haremos un buen papel, vamos por el Grupo I Mundial”, sostuvo Berrido.

El equipo dominicano también tiene a Enmanuel Muñoz y Alejandro Gandini, quienes están inscritos para jugar el partido de dobles del sábado.

Palabra Cid y Bertran

“Estamos contentos de poder arrancar en el primer encuentro, aunque los dos estamos listos para ese primer choque. Hemos tenido una buena semana de preparación y estamos listos para dar ese paso mañana (este viernes)”, dijo Roberto Cid tras culminado el sorteo.

“Ya vimos el sorteo, tanto Roberto como yo estábamos esperando el sorteo, salió primero él, la Copa Davis pasada salí yo, pero estamos confiados con el equipo que tenemos”, expresó Peter Bertran.

Hablan Gandini y Muñoz

“Una gran oportunidad que nos dios Jhonny a mi a Enmanuel para jugar el partido de dobles el sábado”, señaló Gandini.

“Felices por la oportunidad de jugar el dobles de la Copa Davis y esperamos dar un buen juego”, dijo Muñoz.