San Lorenzo de Los Mina presume laboratorio de anatomía patológica de primera

Por la Redaccion

Santo Domingo Este. – En el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina no se andan con cuentos: su Departamento de Anatomía Patológica es de los más modernos del país. Y no lo digo yo, lo dice quien sabe: el doctor Thomas Cordero, encargado de la división de apoyo diagnóstico.

Cordero asegura que, en cuanto a recursos humanos y tecnología, están entre los cinco primeros hospitales del sistema de salud dominicano. Todo gracias a la visión del director general, doctor Armando Camejo, quien no escatima esfuerzos para llevar salud de calidad a la población.

El laboratorio está totalmente automatizado. Desde el procesador de tejidos hasta el micrótomo semiautomático, todo funciona bajo la supervisión de técnicos especializados que saben exactamente qué comando dar para que los equipos operen a la perfección. Según Cordero, solo tres hospitales del país cuentan con este nivel de automatización.

El servicio está disponible para toda la población y acepta todos los seguros, cumpliendo con los requerimientos de las ARS y otras prestadoras. Aquí, todo lo que entra sale con precisión y rapidez. En San Lorenzo, aseguran, la combinación de tecnología y personal capacitado pone al hospital “adelante” en el sistema de salud dominicano.