Sócrates Brito: “No vamos a bajar la intensidad”

Fuente externa

BOCA CHICA.- El jardinero Sócrates Brito quiere escribir una nueva página esta temporada con los Leones del Escogido, tal como lo hizo la pasada campaña cuando con una extraordinaria jugada en jardín derecho capturó el último out para que los escarlatas obtuvieran su campeonato número 17.

Con su temprana integración a los campos de entrenamientos, Brito dejó un contundente mensaje, señalando que “ser campeón de nuevo, es la meta”.

El nativo de Azua indicó que todos los jugadores están bajo la misma sintonía y con un objetivo principal bien definido.

“La mentalidad de todos es ganar nuevamente, ya que cuando se triunfa eso se convierte en una ambición”, refirió Brito, quien explicó que no pueden relajarse como equipo, por ser los actuales campeones.

“El hecho de haber ganado el año pasado, no significa que vamos a bajar la intensidad. Ahora venimos con más hambre de ganar”, aseguró el experimentado jugador.

Sobre su primera experiencia jugando para los rojos, Brito la describió como emocionante, al señalar que pudo cumplir el sueño de jugar para el equipo que simpatiza desde niño.

“Ganar un campeonato con este equipo fue algo súper especial para mí y toda mi familia, sobre todo para mi papá que es súper escogidista”, reveló Sócrates, quien en la pasada final registró una línea ofensiva .273/ .306 /.485 donde además remolcó cinco vueltas y será recordado por los fanáticos rojos por la jugada realizada para finalizar el campeonato.

Uno de los mayores aportes de Brito fue durante el Round Robin, instancia donde presentó una línea de bateo de .362/ .424/ .552. En 15 partidos conectó 21 imparables, que incluyeron dos cuadrangulares. Además, produjo nueve carreras y anotó en 16 oportunidades.

Integraciones de este viernes

Los Leones continuaron con sus entrenamientos en la Academia de los Yankees de Nueva York, en donde se integraron los lanzadores Johnny Cueto, Norge Ruiz y Víctor Santos, al igual que el receptor Pedro Severino. En el caso de Santos, se encuentra recuperándose de una lesión.