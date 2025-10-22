Tormenta tropical Melissa avanza hacia Jamaica y Haití con lluvias intensas y riesgo de inundaciones en el sur de RD

Por la Redaccion

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Miami emitió la Advertencia Número 3 sobre la tormenta tropical Melissa, indicando que el fenómeno continuará generando fuertes lluvias e inundaciones en la isla La Hispaniola durante los próximos días.

A las 11:00 de la noche de este martes 21 de octubre de 2025, el centro de Melissa se localizaba cerca de la latitud 14.2 norte y longitud 74.0 oeste, aproximadamente a 520 kilómetros (325 millas) al sur/suroeste de Puerto Príncipe, Haití.

El sistema mantiene vientos máximos sostenidos de 85 km/h (50 mph), con ráfagas más intensas, y se desplaza hacia el oeste (270°) a una velocidad de 20 km/h (13 mph). La presión mínima central se estima en 1003 milibares (29.62 pulgadas).

Alertas y vigilancia

Vigilancia de huracán: vigente para la península suroeste de Haití, desde la frontera con República Dominicana hasta Puerto Príncipe.

Vigilancia de tormenta tropical: emitida para Jamaica.

Lluvias e inundaciones

El NHC advierte que Melissa traerá entre 5 y 10 pulgadas (125–250 mm) de lluvia sobre el sur de Haití y el sur de República Dominicana hasta el viernes, con acumulaciones mayores en zonas aisladas.

En el este de Jamaica, se esperan entre 4 y 8 pulgadas (100–200 mm), mientras que en el norte de Haití y el norte dominicano podrían registrarse entre 2 y 4 pulgadas (50–100 mm).

También se pronostican 1 a 3 pulgadas (25–75 mm) para Aruba, el oeste de Jamaica y Puerto Rico durante el mismo periodo.

Estas precipitaciones podrían causar inundaciones repentinas, urbanas y deslizamientos de tierra, especialmente en áreas montañosas y de terreno saturado.

Oleaje y condiciones del mar

El informe advierte que las marejadas generadas por Melissa comenzarán a propagarse hacia Hispaniola, Jamaica y el este de Cuba durante los próximos dos días, lo que podría provocar oleaje peligroso y corrientes marinas fuertes.

El NHC recomienda a los residentes de las zonas en vigilancia mantenerse atentos a los próximos boletines oficiales y a las orientaciones de las autoridades locales ante el posible fortalecimiento del sistema en las próximas horas.