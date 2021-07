Tras casi 15 meses de gestión, Manuel Jiménez no tiene ninguna infraestructura propia que mostrar a SDE

Por Robert Vargas / Perspectiva

Tras casi 15 meses de gestión en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, el alcalde Manuel Jiménez no ha construido ninguna infraestructura que mostrar a quienes le eligieron y se ha limitado a dar mantenimiento a lo que hicieron sus predecesores pretendiendo apropiarse de glorias ajenas.

Por ejemplo, ayer día viernes 18 de julio, le dijo a la población del municipio que él tomó al menos ocho millones de pesos propiedad de la ciudad para remozar la plaza Juan Pablo Duarte y el anfiteatro que allí existe ha sido escasamente usado.

Lo primero es que, por tratarse de un monumento nacional, esa es una obra que no pertenece al Ayuntamiento Santo Domingo Este, sino al Ministerio de Cultural, institución que debe gestionarla, tal como lo hace con el Faro a Colón y otras infraestructuras.

Pero Jiménez no le dijo eso a los munícipes, sino que pretendió hacerle creer que “la vida en SDE inicia con él”.

Con su ya clásico estilo ampuloso, habló de que el recién limpiado anfiteatro “en 20 años nunca recibió mantenimiento”, con lo que “culpaba” así los tres ex alcaldes que le precedieron, a saber, Domingo Batista, Juan De los Santos, Alfredo Martínez, y quien fuera alcaldesa durante ocho meses, Jeanette Medina.

Claramente, se trató de una mentira colosal puesto que si a una estructura así no se le da mantenimiento “durante 20 años”, eso implicaría que toda esa zona sería, literalmente, un bosque lleno de hojas caídas de los árboles. Cualquier vivienda que es abandonada durante dos o tres años, en poco tiempo se ven sobre ella los efectos del paso del tiempo.

Que el Ministerio de Cultura no promueva el uso de esa infraestructura, y la Dirección General de Embellecimiento no sean oportunos en la realización de las tareas que le corresponden, es una cosa, pero de ahí a decir que el ASDE no le dio el mantenimiento que le corresponde a otras instituciones es algo muy distinto.

Otro detalle que llamó la atención de ese acto de “reinauguración”, es que Jiménez ocultó de manera deliberada que la edificación fue construida por Joaquín Balaguer, en su último mandato del sangriento, terrorífico y mortal “gobierno de los 12 años”.

Si usted lo va a “reinaugurar”, por lo menos tenga la delicadeza de reconocer y admitir quién lo construyó y lo inauguró sin importar sus diferencias con este.

Pero no, Jiménez no actúa con esa requerida humildad puesto que él quiere hacer creer que el municipio “nació con él”.

El “data center”, otro más

El pasado día 24 de abril, durante la presentación de sus memorias, Manuel Jiménez habló con entusiasmo del costosísimo “data center” que tiene el Ayuntamiento y le dijo al municipio que él “lo rescató”, en lugar de decir que estaba reorientando su uso. (¿Rescató lo que estaba bien guardado y protegido?)

Si un equipo de ese tipo es “abandonado” (con lo que ese concepto implica), hoy no serviría para nada.

Aún así, fue incapaz de reconocer que ese “data center” del ASDE fue comprado con fondos de la ciudad e instalado en el tercer piso del Palacio Municipal por disposición del ex alcalde Juan De los Santos, quien lo concibió para planes futuros.

O sea, que el “data center” ni el Palacio Municipal, ni la Plaza Juan Pablo Duarte “aparecieron” por “obra y gracia del espíritu santo”, aunque Manuel Jiménez no de los créditos que correspondan.

Los parques y canchas de baloncesto

Orgulloso, Jiménez habla de que ha remozado algunos parques y canchas de baloncesto. “Maña fuera” que ni siquiera pueda darle mantenimiento a lo que encontró.

Pero, lo cierto es que él solo ha construido una cancha pequeña, próximo al río Ozama. Después de eso, no se conoce que construyera ningún parque ni ningún otro local deportivo ni centro comunal.

Todo lo que encontró lo hicieron Balaguer, Juancito y Alfredo Martínez e Hipólito Mejía, que edificó las infraestructuras deportivas en el Parque del Este.

En más de un año en la alcaldía, Jiménez no ha construido ninguna obra que pueda mostrar como parte de sus realizaciones.

El “transfer”

Donde el alcalde Manuel Jiménez ha “puesto un huevo gigante” es en el manejo de la basura en el municipio Santo Domingo Este.

“El gobierno y el Partido Revolucionario Moderno están conscientes de que el proyecto Manuel Jiménez es un fracaso total y, en caso de seguir por ese camino, el PRM se expone a perder la plaza electoral que es Santo Domingo Este.”

En esta materia, Jiménez ha dado una mayúscula demostración de incapacidad gerencial hasta provocar que el municipio sea colocado al borde de una crisis sanitaria de gran magnitud.

Sin saber qué hacer con la basura, Jiménez destruyó una estructura que encontró funcionando y, de paso, agravó un mal menor, paro convertirlo en una verdadera tragedia ecológica, lo que ha provocado que la Liga Municipal Dominicana y la Federación Dominicana de Municipios corrieran en auxilio de SDE ante la evidente incapacidad de Jiménez para gestionar la crisis de basura.

Ocurre, que en el año 2003 el ASDE, que dirigía Domingo Batista, comenzó a usar un terreno de Cancino Adentro como estación de transferencia de la basura que recogía en SDE.

La depositaban allí y, horas más tarde, llegaban las denominadas “volquetas”, la recogían y la llevaban a Duquesa.

Eso lo hicieron Domingo Batista, luego Juan De los Santos, Jeannette Medina y El Cañero.

Pero, Jiménez, inteligente cómo solo él sabe serlo. aniquiló lo que allí se hacía y, a partir del último fuego en Duquesa, reventó con basura, literalmente, el “transfer” de Cancino Adentro, llevando cada día hacia ese lugar 1500 toneladas de desechos sólidos.

Jiménez convirtió el “transfer” en un destino final de basura y transformó todo aquello en una verdadera crisis.

Para darle “una manita”, hace varios meses, el Ministerio de Obras Públicas le limpió ese terreno, pero ¡Manuel es Manuel! y… volvió y lo empeoró.

Ahora el “transfer” es un depósito final de basura llevado por él a ese extremo; pero eso él no lo dice, sino que va a los medios de comunicación a hablar de que “desde el año 2003 se está lanzando la basura directamente en el río”.

Estamos hablando de 18 años. ¿Se imaginan ustedes lo que significa lanzar, durante 18 años, 1500 toneladas diarias de basura al río Ozama en el punto de el “transfer”?

Eso, solo se lo cree el mismo Manuel Jiménez y gentes con escasa materia gris.

-“Yo vengo a resolver un problema”, en el “transfer”, dice el alcalde.

. Lo que él no le agrega a esa expresión es que el gran problema lo creó él al convertir al “transfer” en destino final de los desechos sólidos de SDE.

Ahora, quienes han venido en auxilio del municipio por su incapacidad, removerán la basura y la llevarán hacia Duquesa, mientras buscan el lugar donde hacer un necesario relleno sanitario e instalar una planta de reciclaje.

-“Lo que sucede es que, con Manuel Jiménez, se dejó de llevar la basura en volquetas a Duquesa, y ahora el problema es mayor”, dijo a Ciudad Oriental una persona conocedora de esos asuntos.

Las “malvadas” compañías recolectoras de basura

Jiménez ya es tenido como un alcalde mala paga y, víctimas de esa conducta, han sido las compañías recolectoras de basura.

Montado en la ola anti corrupción que recorre el país, Jiménez le dice al municipio y al país que algunas de esas compañías tienen “contratos ilegales”, pero, curiosamente, no ha llevado a la justicia a ninguno de los presuntos culpables de mantener esos “contratos ilegales”.

Al contrario, el alcalde anda por ahí diciéndole al municipio que tal o cual compañía “colapsó” en el servicio de recogida de basura, pero le oculta a la gente que él le adeuda esas mismas empresas cientos de millones de pesos.

Jiménez no puede pretender que los contratistas recogerán la basura de manera efectiva si él no les paga a tiempo.

En estas circunstancias ¿Quién es el malvado?

Las grandes realizaciones de Manuel Jiménez, hasta la fecha

Limpiar de vendedores informales la intersección de las avenidas San Vicente de Paúl y Arz. Fernández de Navarrete.

Desalojar los lavadores de vehículos del entorno del Faro a Colón.

Limpiar la avenida del Río (la avenida Barceló).

Remover de basura la canaleta de la marginal de Las Américas.

Pintar algunos murales y construir unos grandes letreros en los accesos a la Ciudad.

Realizar algunos espectáculos artísticos. en los cuales él canta y baila, en la explanada frontal del Palacio Municipal que construyó Juancito.

¿Qué más? Mmmmm

Por lo pronto, por cualquier lugar del municipio que se transite, si hay alguna obra, puede decirse que la hicieron, Balaguer, Domingo Batista, Juancito, El Cañero e Hipólito Mejía. (Y los esclavos durante la colonia).

En un año, Manuel Jiménez no ha construido nada y, al contrario, en su gestión Santo Domingo Este volvió a ser el municipio ruidoso que fue hasta antes del año 2011.

Lo que sí debe hacer el municipio es estar preparado para escuchar a Jiménez decir que “aquí nunca se hizo tal cosa”, y a verlo pretendiendo que él es el alfa y el omega del municipio.

¿Por qué el gobierno acude en auxilio de Manuel?

La respuesta a esta pregunta es sencilla. El gobierno y el Partido Revolucionario Moderno están conscientes de que el proyecto Manuel Jiménez es un fracaso total y, en caso de seguir por ese camino, el PRM se expone a perder la plaza electoral que es Santo Domingo Este.

En este municipio hay unos 700 mil votos y, por tanto, si el PRM pierde en SDE es casi seguro que también será derrotado en las elecciones presidenciales.

No hay que olvidar que Jiménez ha admitido que su popularidad es de apenas 15% y no descarta que, al final de su mandato, termine con un pírrico 3% de aprobación.

Él atribuye su bajísima aceptación a que “lo está haciendo bien y quiere imponer el orden”.

¿Quién le ha dicho a él que hacerlo bien e imponer el orden provocan impopularidad?

Esa es una de esas “manueladas” que pasan desapercibidas, pero no para la dirigencia del PRM que ahora se prepara para evitar hundirse con Manuel.