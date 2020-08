¿Trata Manuel Jiménez de engatusar al municipio con su protesta en la parada de guaguas?

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 78,778 Fallecidos: 1,289 Recuperados: 42,538 Activos: 34,951

Por Robert Vargas

El Alcalde del Municipio Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, al parecer trata de engatusar a alguien al decirle a al país que en la recién inaugurada Terminal de Autobuses de Santo Domingo Este lo que funcionarán son dos instituciones que solo están concebidas en su cabeza y de la cual no ha adelantado ningún trámite oficial ante el Concejo de Regidores.

Según Jiménez, esa terminal, que él define de ilegal, no podrá ser usada para los fines que la construyó el Gobierno del presidente Danilo Medina, sino que él establecerá allí un denominado “Centro del Caribe de Innovación y Emprendimiento” y una presunta ” Escuela Municipal de Bellas Artes”.

Le dijo a una batería de periodistas locales y otros llegados del Distrito Nacional, que él irá con sus proyectos ante Luis Abinader para que este le ayude a ejecutarlos después que asuma la presidencia, el 16 de agosto próximo.

Ayer ocurrió una de dos cosas:

a) Manuel Jiménez habló a título personal, o

b) Habló como Alcalde del municipio Santo Domingo Este.

Si lo hizo como persona física, entonces podía decir lo que quisiera.

Pero si actuó como Alcalde, entonces sus palabras deberían estar en correspondencia con el Concejo de Regidores.

Ciudad Oriental se comunicó hoy, vía telefónica con el regidor Robert Arias, y con el Presidente del Concejo de Regidores, Franklin Marte, los dos del Partido Revolucionario Moderno, el mismo al que pertenece el alcalde.

Le preguntamos si tenían conocimiento de que el alcalde ha sometido al Concejo, para debate y posterior aprobación, las ordenanzas que se requieren para la creación del denominado “Centro del Caribe de Innovación y Emprendimiento” y de la supuesta ” Escuela Municipal de Bellas Artes”.

Los dos coincidieron en decir que Jiménez no ha entregado a los regidores ningún proyecto que tengan ese propósito.

Por tanto, Jiménez da la impresión de que ha pretendido engatusar al municipio con sus anuncios para oponerse al funcionamiento de la terminal de autobuses.

No es que el denominado “Centro del Caribe de Innovación y Emprendimiento” y la supuesta ” Escuela Municipal de Bellas Artes” sean iniciativas malas, nada que ver, sino que, simplemente, estas no han sido conocidas ni aprobadas por el órgano normativo, que es el Concejo de Regidores y él no puede actuar como si fuera “ley, batuta y constitución” decidiendo por su voluntad lo que se hace y no se hace.

El puede hablar de esos proyectos como un deseo y aspiración suya de campaña, pero ya en el ejercicio del cargo de Alcalde, tiene que ajustar sus acciones a lo que manda la Ley.

Jiménez habla de sus dos ideas como si fueran ya una decisión tomada por el Ayuntamiento (Concejo de Regidores más Alcaldía), lo que no es cierto puesto que los concejales no han aprobado nada al respecto, y ni siquiera le han sido sometido los proyectos de referencia.

Las dos instituciones, en caso de ser aprobadas por el Concejo de Regidores, deberán incurrir en gastos que, a su vez, tendrán que estar en el presupuesto municipal, no de este año, sino del año próximo.

En pocas palabras, Jiménez expuso al peligro de contagio por coronavirus y hasta a un eventual incidente fatal, a sus funcionarios que actuaron como fuerza de choque, para que se opusieran a la parada de autobuses y promovieran dos proyectos que solo están en su cabeza y que el Concejo de Regidores y el municipio desconoce por completo.

Todo esto huele a improvisación en la Ciudad Justa y Creativa que prometió.

Quizás esto explique la ausencia total de la Dirección del PRM en la protesta liderada por el Alcalde, a la que ni siquiera se unió el Presidente del Concejo de Regidores, Franklin Marte.

Desde el punto de vista del regidor Robert Arias, la actuación de ayer del alcalde se trató de un “show”.