Ucrania consigue dos triunfos sobre RD en Copa Davis

SANTO DOMINGO.- El equipo de Copa de Davis de Ucrania consiguió este viernes sus dos partidos de sencillos sobre la selección de tenis de República Dominicana.

El evento se celebra en la cálida ciudad turística de Antalya, en Turquía, y representa una de las competiciones más importantes en el circuito mundial de tenis por equipos.

El equipo de Ucrania lidera a República Dominicana 2-0 después de la primera jornada de su eliminatoria del Grupo Mundial II de la Copa Davis.

En el primer partido del día, Vladyslav Orlov derrotó sin dificultad a Roberto Cid, con marcador de 6-2, 6-1, otorgando la primera ventaja a su equipo.

En el segundo encuentro, Vyacheslav Belinsky mostró carácter y resistencia al vencer a Peter Bertran en tres sets de 6-4, 4-6, 7-6.

Es destacable que en el set decisivo, el tenista ucraniano llevaba una ventaja de 5:3, pero la perdió, sin embargo, logró salvar tres puntos de partido en el servicio de Bertran y ganó en el tiebreak, lo que cambió completamente la dinámica del enfrentamiento.

Gracias a estos resultados, Ucrania se situó con una ventaja de 2-0, dando un paso clave en sus aspiraciones.

Este sábado 13 de septiembre, en el partido de dobles desde las 4 de la mañana (11 am de Ucrania), jugarán Oleksii Krutykh y Oleksandr Ovcharenko por Ucrania, mientras que Cid y Bertran salen en dobles por Dominicana.

Según el capitán de la selección dominicana, Jhonny Berrido, si el equipo nacional gana el doble, saldrá a cancha con Roberto Cid con la raqueta uno de Ucrania, luego jugaría Peter con la raqueta dos de los ucranianos.

El país que gane la serie, asciende al Grupo I Mundial.