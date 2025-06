Un Nuevo Ministerio: Más Control, Menos Justicia

Por Carlos Rodríguez

La propuesta del Senado para crear un nuevo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos despierta inquietudes sobre la verdadera intención del gobierno de Luis Abinader. Si bien se presenta como un avance en la articulación de políticas públicas, la duplicidad de funciones es un camino hacia la mediocridad institucional, tal como advirtió Juan Bosch en su obra «La República Dominicana: su historia, sus problemas, su destino», donde subrayaba que «una administración eficiente no puede tolerar la duplicidad de instituciones que generan confusión y caos».

Con este nuevo ministerio, se corre el riesgo de consolidar un sistema de justicia no independiente, sino totalmente controlado por el Ejecutivo, donde las decisiones se tomen bajo un manto de aparente legalidad, mientras se ahogan las voces críticas y se silencia el verdadero mérito ,dice un refrán que si colocas al lobo 🐺 a redactar la ley verás que devorar ovejas no será delito. Por eso La historia nos ha enseñado sobre la fragilidad de las instituciones en manos de mediocres; no permitamos que la justicia se convierta en una herramienta de opresión y favoritismo.

En lugar de fortalecer el tejido institucional, esta medida parece más una maniobra política para mantener a una sociedad sumisa, donde el verdadero talento y la competencia se sacrifican en el altar de la conveniencia. La población merece un sistema de justicia que no solo funcione, sino que sea creíble, solidificado en el mérito y la transparencia. No más atajos; el país necesita instituciones robustas y dignas que sirvan al pueblo, no a los intereses de quienes las controlan, O es que preparan su salida después del desastre.