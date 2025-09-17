Exteriores

Venezuela desmonta operación de «falsa bandera» de la DEA

Ciudadoriental.com/Cinthia Polanco17 septiembre, 2025

El ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, Diosdado Cabello, informó este miércoles sobre el desmantelamiento de una operación de «falsa bandera», que estaría a cargo de la Administración de Control de Drogas​ (DEA, por sus siglas en inglés), para vincular al país suramericano con el tráfico de drogas.

En una rueda de prensa, Cabello informó que las autoridades venezolanas realizaron un operativo en el que incautaron 3.680 kg de cocaína que iban a bordo de una lancha con cuatro tripulantes, que fueron capturados.

