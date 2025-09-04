Víctor Amaury Romero apela al voto de sus compañeros para llegar a la Dirección Política de la FP

Por Cinthia Polanco

El dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP), Víctor Amaury Romero, hizo pública su aspiración a convertirse en miembro de la Dirección Política de esa organización, al tiempo que apeló al respaldo de sus compañeros para lograr ese objetivo.

Romero explicó que busca integrarse al máximo organismo de dirección partidaria con la intención de “seguir ayudando a nuestro líder y presidente Leonel Fernández en la construcción de un partido más fuerte, que pueda ganar las elecciones nacionales en el 2028”.

Al presentar su candidatura, el dirigente pidió a sus compañeros “evaluar su trayectoria” y, si la consideran viable, otorgarle el voto de confianza.

Romero recordó que su carrera política en la FP inició como simple miembro, luego pasó a vicesecretario de la Juventud, más tarde fue escogido como miembro de la Dirección Central y encargado de la organización en más de diez provincias. Posteriormente, ascendió a la Subsecretaría de la Secretaría de Planificación y, en la actualidad, funge como enlace en la provincia María Trinidad Sánchez.

“Estas son las razones por las que solicito el voto de mis compañeros para ser miembro de la Dirección Política y seguir ayudando a Leonel Fernández a fortalecer la Fuerza del Pueblo y garantizar la victoria electoral del 2028”, puntualizó Romero.