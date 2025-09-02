Voluntariado Defensa Civil fortalece técnicas de rescate básico en campamento región este

Fuente externa

La Altagracia.- La Defensa Civil dominicana desarrolló en Higüey el “Campamento de Fortalecimiento de Capacidades Voluntarios y Voluntarias Defensa Civil Región Este”, un espacio de conocimiento e intercambio de experiencias desarrollado durante dos días en la oficina provincial de la entidad naranja, en la provincia turística, con el apoyo de Global Support and Development (GSD), a través de su proyecto “Apoyo para el fortalecimiento de acciones de preparación y respuesta ante desastres” (FORTALECIDOS).

El acto inaugural estuvo encabezado por el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y director ejecutivo de la Defensa Civil, Juan Salas; la gobernadora local, Daysi D’Oleo, y el vicealcalde de Higüey, Pablo Ávila, quienes calificaron la capacitación como importante para mejorar la respuesta ante emergencias, en especial durante la Temporada Ciclónica 2025.

“Aprovechen esta oportunidad para intercambiar experiencias y mejorar sus técnicas de rescate. Desde el Gobierno Central, que encabeza el presidente Luis Abinader, hemos venido trabajando para dignificar al voluntariado naranja, y este espacio es una muestra de ello”, dijo Salas.

De su lado, la gobernadora D’Oleo agradeció a GSD por seleccionar a su provincia para desarrollar tan importante campamento, que según sus palabras fortalece la respuesta y coordinación entre las distintas direcciones de la Defensa Civil en la zona y otras entidades de respuesta.

En la jornada participaron unos 150 voluntarios y voluntarias de la Defensa Civil pertenecientes a las provincias; San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, El Seibo y La Altagracia. También miembros de los cuerpos de bomberos de Higüey, Verón y Yuma.

Aquí aprendieron Rescate Básico y se capacitaron en el uso correcto de la aplicación AlertaDO, pieza tecnológica de la Defensa Civil para que la población pueda reportar emergencias e incidencias.