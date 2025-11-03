Yamaico: “Nosotros nunca bajamos la cabeza”

fuente externa

SANTO DOMINGO.- Siete indiscutibles de los bates de los Leones del Escogido generaron un inning grande con ocho anotaciones creando una ventaja que los escarlatas no perdieron en el resto del encuentro en el que vencieron 10-5 a los Tigres del Licey este domingo en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

En ese cuarto episodio, Yamaico Navarro bateó dos veces y produjo en ambos turnos con par de imparables, uno empujador y otro que se convirtió en carrera en sus propias piernas. En el quinto, el inicialista de los melenudos pegó un doble que produjo una más.

“Fue un excelente juego, el Licey vino atacando desde el comienzo, pero nosotros nunca bajamos la cabeza. Sabemos lo que tenemos e hicimos una buena ofensiva”, declaró el veterano que terminó bateando de 5-4, con un doble, dos producidas y una anotada.

Consciente del mal comienzo de los campeones nacionales y del Caribe, el primera base escogidista deja eso en el pasado y se enfoca en los resultados positivos del conjunto que ha ganado cinco de los últimos seis partidos.

“Esto es pelota, uno tiene un mal inicio, pero ya nos estamos recuperando, todo el mundo está haciendo su trabajo, que es lo importante, y nosotros lo que queremos es ganar. La ofensiva ha estado funcionando, hemos hecho muy buenos swings a los pitcheos buenos, creo que ese es el punto clave que nosotros tenemos”, dijo.

Buenos turnos

La paciencia en el plato y la selección de buenos lanzamientos es lo que ha permitido que los capitaleños hayan anotado 22 vueltas en dos encuentros, a consideración del dirigente Alex Cintrón.

“Los muchachos cogieron buenos turnos y tuvimos ese rally de ocho carreras, ayer anotamos 12, hoy anotamos 10, ellos no se han quitado de los buenos turnos, bateando la bola para otro lado, agarrando su base por bola y dando los batazos clave en el momento que tenían que hacerlo”, puntualizó el timonel.

A raíz de la salida temprana de Gavin del montículo, que cambió totalmente los planes del juego para este domingo, Cintrón dio un crédito especial al bullpen que tuvo que actuar en 8.1 entradas en el partido.

“Una gran victoria como equipo, ya que no esperábamos que Grant Gavin no pasara del primer inning y no estábamos preparados para eso como mánager y como pitching coach, pero gracias a Dios el bullpen vino y pudo parar nuevamente a la ofensiva de los Tigres Licey, que solo anotaron una más”, precisó.

El Escogido, ahora en segundo lugar del campeonato, descansa este lunes para viajar a Santiago el martes en su primera visita ante las Águilas Cibaeñas.