Alcalde de FP Lenin Campos representará a RD en la VII Cumbre Internacional de la Juventud en Perú

Por Omar Liriano

Santo Domingo, R.D. – El joven alcalde del municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, Lenin Campos, miembro del partido Fuerza del Pueblo, ha sido confirmado como panelista en la VII Cumbre Internacional de la Juventud, a celebrarse en Lima, Perú, del 19 al 21 de septiembre de 2025.

Campos participará en el panel temático “Alcaldías del mañana: Innovación, Juventud y Gestión Pública”, donde compartirá escenario con algunos de los alcaldes y autoridades municipales más jóvenes de América Latina.

Entre los confirmados en este importante espacio de diálogo se encuentran:

• Patricio Lozano (26 años) – Alcalde de Nuevo León, México

• Stacy López (20 años) – Intendenta Municipal de Isla Pucú, Paraguay

• Franco Vidal (30 años) – Alcalde de Ate, Perú

• Carlos Canales Anchorena – Alcalde de la Municipalidad de Miraflores, Perú

El panel será moderado por Leo de Paz, regidor joven de la Municipalidad de Lima, y busca resaltar el papel de la juventud en la construcción de gobiernos locales más innovadores, cercanos y eficientes.

Con apenas 29 años, Lenin Campos se ha convertido en un referente de liderazgo joven en la República Dominicana, siendo reconocido como el alcalde más joven del país y destacando por su compromiso con el desarrollo municipal y la participación de la juventud en la gestión pública.

Su participación en esta cumbre representa una oportunidad para mostrar la visión de los jóvenes dominicanos en los escenarios internacionales y fortalecer la voz de la juventud en la política latinoamericana.