Fuente Externa

Lawrence, MA. – Este martes 4 de noviembre, la comunidad dominicana residente en Lawrence, Massachusetts tiene un nuevo compromiso con la historia, serán las elecciones para escoger a sus autoridades y en la que la figura del alcalde actual y candidato a la reelección, Brian Depeña, es la vista con mayor aceptación para continuar dirigiendo los destinos de esta importante ciudad.

Residentes de Lawrence han manifestado con anterioridad que en juego está mucho más que una elección, más bien “se define el poder político, cultural y económico que nuestra gente ha construido con esfuerzo durante más de dos décadas”, condición que para una gran mayoría es vista en el perfil del actual alcalde Brian DePeña.

En diversos escenarios se ha resaltado que, desde la llegada de miles de dominicanos a Lawrence, esta comunidad ha crecido, trabajado y levantado instituciones que hoy son parte esencial del desarrollo local.

Sin embargo, sectores profesionales y comunitarios externan que este avance solo puede mantenerse “si los dominicanos permanecemos unidos”, ejerciendo el voto favorable para Brian DePeña, ya que, aseguran que hacerlo “es votar por la continuidad de una visión que defiende nuestras raíces, promueve la participación y garantiza que la voz dominicana siga siendo escuchada con fuerza”.

Para el estratega en comunicación política, Joel Suero, la alcaldía de Lawrence “no es solo un puesto político: es el símbolo del poder de los dominicanos y, Brian DePeña ha demostrado ser un líder cercano, que escucha, que representa con dignidad los valores de trabajo, honestidad y solidaridad que caracterizan al dominicano”.

“Su reelección es vital para consolidar los logros alcanzados y abrir más oportunidades a las nuevas generaciones. Hoy más que nunca los dominicanos deben movilizarse desde la República Dominicana, desde Nueva York, desde Boston, desde donde haya un dominicano con un corazón en Lawrence. Cada voto cuenta, y cada voto por Brian DePeña es un paso más hacia la consolidación del poder dominicano en esta gran ciudad”, agregó Suero.

Cabe resaltar que Lawrence tiene actualmente más de 12 dominicanos electos, y en todo el estado, alrededor de 20 representantes, razón por la que “este 4 de noviembre, deben acudir a votar por la unidad, por el orgullo, por Brian DePeña”.

Se recuerda que, en días pasados, la mayoría de la clase política, empresarial, social y comunitaria de Lawrence de origen dominicanos externaron en diversos escenarios su apoyo a DePeña ya que, “representa ese orgullo criollo que ha logrado convertir a Lawrence en un ejemplo de liderazgo latino en los Estados Unidos”.