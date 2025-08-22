Por Tony Reyes

La liga B&E Baseball Academy venció fácilmente al team José Jiménez (La Chiva)con fácil anotación de 12-2 avanzando a la final del béisbol infantil masculino de los juegos deportivos San Vicente en partido efectuado ante una gran cantidad de fanáticos en el play de la liga Añeja del complejo deportivo local.

El equipo azul auspiciado por la emblemática Farmacia el Manantial se apoyó en el efectivo pitcheo del lanzador ganador del encuentro Erickson Gutiérrez que lanzó cinco entradas completas permitiendo solo cuatro imparables y abanicó a ocho bateadores.

El serpentinero derrotado por los ahijados del popular Chiva Jiménez Wilson Almarante quien no pudo contener la recia artillería de los ganadores soportando tres entradas completas con seis imparables y seis anotaciones.

La promesa del béisbol menor Jefferson de la Cruz encabezó la ofensiva del equipo ganador con cuadrangular, doble y sencillo para ser el héroe ofensivo del fácil encuentro.

Además de De la Cruz sobresalieron a la ofensiva Hanser Hernández con triple y dos inatrapables, Brian Díaz conectó dos dobletes y dos inatrapables.

Por el equipo perdedor se destacaron a la ofensiva Alan Santos con dos inatrapables y una carrera remolcada y Jeremy Castillo ligó un imparable.-

Con su triunfo el equipo Liga B & E Baseball Academy avanzó a la gran final del béisbol para menores de 12 años programada para realizarse el lunes 25 de agosto en el club deportivo Olimpia.

El ganador del partido entre las ligas Juan Arias y los actuales campeones de la liga Juan Eligio Rojas se medirá al equipo de la Liga B & E Baseball Academy.

La coordinación general de la disciplina del béisbol la encabeza el profesor Juan Eligio Rojas quien resaltó que este fin de semana el béisbol de los juegos recesa por la celebración del torneo nacional infantil escolar donde muchos de estos niños representarán San Francisco de Macorís en ese magno evento deportivo nacional auspiciado por el INEFI.