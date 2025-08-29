Fuente Externa

Santo Domingo Norte. – Un total de 150 jóvenes de distintos barrios de este municipio recibieron certificación en diversas áreas tecnológicas e innovadoras, como parte de las acciones formativas que imparten los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), con el objetivo de reducir la brecha digital y preparar a la juventud para integrarse al mercado laboral con mayores oportunidades.

El acto de graduación contó con la presencia del director general de los CTC, Isidro Torres; la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo; y la diputada Patricia Núñez, quienes resaltaron el esfuerzo de los estudiantes y la importancia de estas capacitaciones para el desarrollo social y económico del país.

Torres felicitó a los jóvenes por alcanzar esta meta y los exhortó a continuar su preparación:

“En el día de hoy ustedes reciben las certificaciones correspondientes en diferentes acciones formativas que han recibido en sus respectivos centros, es bueno que continúen formándose para que sigan cruzando otros niveles, tanto en los CTC como en el ITLA, Infotep y así convertirse en emprendedores”, les dijo a los graduados el funcionario.

Isidro Torres sostuvo que la formación, sin duda alguna, es el vehículo más idóneo para combatir la pobreza, y agradeció el apoyo del presidente Luis Abinader y a las distintas entidades públicas y privadas, en los esfuerzos por el fortalecimiento de la entidad en favor del desarrollo económico y social de la nación.

“Ustedes son ya hoy, en este presente, el signo del cambio que el país necesita, los felicito y los animo a continuar, y los reto a seguir viendo los CTC como el aliado con el que pueden contar para seguir adelante y poder fructificar”, puntualizó Torres.

Recordó que el presidente Luis Abinader continuamente insiste en que los jóvenes nunca pueden ponerse obstáculos que no estén en capacidad de saltar y que con la hidalguía que les caracteriza pueden trascender y tener una profesión que será fundamental en sus vidas.

La alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, destacó el trabajo que realizan los Centros Tecnológicos Comunitarios a nivel nacional y, de manera especial, en ese municipio, al considerar estas iniciativas fundamentales para su crecimiento educativo y social. Asimismo, valoró la gestión de Isidro Torres al frente de los CTC, a quien definió como un funcionario comprometido con la educación y la comunidad, con la capacidad de identificar y potenciar los mejores talentos.

“Este programa es vital para el crecimiento educativo y social de Santo Domingo Norte, el segundo municipio más grande del país. El trabajo que se impulsa desde los CTC abre caminos para nuestros jóvenes y multiplica sus oportunidades”, aseguró.

Entre las habilidades desarrolladas por los graduados destacan Fundamentos de Inteligencia Artificial, paquete de office y Hour of Code (Hora de Programación), una iniciativa que motiva a los participantes a descubrir el mundo de la tecnología y aprender, de manera práctica, los principios básicos de la programación.

Con esta nueva promoción, los CTC consolidan su rol como plataforma de inclusión social y tecnológica, reafirmando su compromiso con una juventud más preparada, competitiva y capaz de liderar los procesos de innovación en el país.

Durante la actividad estuvieron presentes Isidro Torres, director general de los CTC, Elvin Remigio, subdirector, Betty Gerónimo, alcaldesa municipal, Patricia Núñez, diputada, Bernis Mambrú, regidor, Magally Rodríguez, directora Distrito Educación 10-01, Luis Santana, del Comité de los Derechos Humanos, la gestora del CTC Villa Mella, Yanibel Moreno, Manelix De León, director de operaciones de los CTC, entre otros.