Por Odalis Sanchez

SANTO DOMINGO, RD. – El club Bameso se proclamó campeón del torneo de baloncesto juvenil masculino U19 del Distrito Nacional, tras imponerse con marcador de 95-73 al combinado de La Ciénaga, en un partido celebrado en el polideportivo del club San Carlos.

El conjunto de Barrio Mejoramiento Social, dirigido por Renzo Germán, dominó ampliamente el encuentro. La ofensiva fue liderada por Jair Corcino, con 21 puntos y cinco rebotes, acompañado por Gabriel Santana, quien registró un doble-doble de 17 puntos y 10 asistencias.

También destacaron John Castro con 15 puntos; Enmanuel De los Santos, con doble-doble de 10 puntos y 12 rebotes; y Brayan Montilla, quien aportó nueve tantos y siete rebotes.

Por el equipo derrotado, sobresalieron Javier Encarnación con 16 puntos; Engel Peguero, con 14 unidades y 10 rebotes; Diego Tatis con 11 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias; y Edgar De los Santos, con 10 tantos.

Simón Bolívar se queda con el tercer lugar

En el partido por el tercer puesto, el club Simón Bolívar venció con facilidad 95-60 al conjunto del Ensanche Luperón.

Jorkis Feliz lideró la ofensiva con 26 puntos, mientras que Moisés Abad logró un doble-doble con 12 puntos y 11 asistencias. También aportaron Jansel Guzmán (10 puntos y seis rebotes), Jhon Castro y Jadiel Gil, con nueve puntos cada uno.

Por el Luperón, destacaron Oliver García (16 puntos), Cristopher Rosario (11 puntos y 11 rebotes) y Jite Valdez, con nueve unidades.

Entrega de copa y organización

El torneo fue organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional, presidida por Edwin Castillo (Tatico), quien encabezó la entrega de la copa al equipo campeón.

El trofeo fue recibido por Alberto Castro, junto al dirigente Renzo Germán, jugadores y cuerpo técnico del equipo.

La justa estuvo dedicada al ministro de la Juventud, Carlos José Valdez Matos, contó con el patrocinio de la empresa Seaboard y el aval de la Federación Dominicana de Baloncesto, presidida por Rafael Uribe.

El evento reunió a 28 equipos masculinos y seis femeninos, consolidándose como una de las principales plataformas de desarrollo del baloncesto juvenil en el Distrito Nacional.