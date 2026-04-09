Club Los Mina iguala serie final ante Trenes en el TBS Santo Domingo 2026

Por Odalis Sánchez

Santo Domingo Norte, RD.- El escolta Gerald Abreu debutó con 31 puntos y siete rebotes en el triunfo del miércoles de los Leñeros de Los Mina 112-106 sobre los Trenes de Santo Domingo Norte, en el segundo partido de la serie final del X Torneo de Basket Superior de la Provincia Santo Domingo, disputado en el polideportivo del club Crom de Villa Mella.

Abreu, refuerzo capitalino, accionó en 23:26 minutos, lanzó de 12-6 de campo, de 7-4 del arco de tres y de 7-7 en lances libres, en la que lideró a otros cuatro compañeros que anotaron cifras dobles, con Joni Liriano anotando 19 tantos, cuatro capturas y repartió seis asistencias.

A los estelares jugadores Abreu y Liriano le secundaron Miguel Evangelista con 12 puntos, Andy Aquino hizo un doble-doble de 11 tantos más 10 rebotes, Bryan Luciano 11, el refuerzo sancristobalense José -Tongo- Corporán aportó ocho y seis asistencias y Willy Batista ocho.

Por los Trenes, Yeickson Montero fue el mejor anotador con 21 puntos y ocho rebotes, Miguel Carmona 18 encestes, seis atrapadas y cuatro asistencias, Randy Bautista 17 dígitos y nueve pases, Braddy Brazobán 11, Luiggy De la Rosa y Kelvin Furcal ocho cada uno.

Los Leñeros igualaron 1-1 la etapa final del TBS Santo Domingo 2026, que está pactada al mejor de un 5-3, en el certamen dedicado al presidente Luis Abinader, con el respaldo del Ministerio de Deportes y el ministro Kelvin Cruz, y por la Copa Seaboard “Energía Limpia”.

Esta es la cuarta final al hilo a la que acceden los Trenes, con una corona a su favor conquistada en 2023, mientras que Los Mina no accedían a la disputa del título desde 2013, su segunda final, y la primera en 2012, el mismo año que fueron campeones, su único título.

El certamen lo organiza la Asociación de Baloncesto de la Provincia de Santo Domingo (Abasado), que preside William Cabral Lugo; Ángel De la Cruz está a la cabeza del Comité Organizador del TBS Santo Domingo 2026; y José Esteban Borromé funge de Comisionado.

Serie final sigue el viernes

La semifinal del TBS Santo Domingo 2026 entre Los Mina y Trenes, a un 5-3, sigue el viernes, a las 8:00 de la noche, en el polideportivo del club Ozama, en Santo Domingo Este.