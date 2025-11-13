“DASAC brinda asistencia oportuna a comunidades vulnerables de Baní.”

Los afectados recibieron la asistencia de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) en respuesta a los daños causados a sus viviendas y la destrucción de sus ajuares del hogar.

Fuente externa

Baní, provincia Peravia.- Cumpliendo el interés del presidente de la República, Luis Abinader Corona, de asistir y brindar apoyo de manera oportuna a las personas en condiciones de vulnerabilidad, un equipo de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), encabezado por el director general, Edgar Augusto Féliz Arbona, se trasladó hasta los sectores de La Cañada 30 de Mayo y Las Colinas en el municipio de Baní, provincia Peravia a llevar soluciones primordiales a decenas de familias que sus viviendas fueron seriamente afectadas por el paso del huracán Melissa por el país.

Al dar a conocer la intervención realizada por DASAC, Fèliz Arbona, destaco que la misma forma parte del Plan Integral dispuesto por el Gobierno del presidente Luis Abinader Corona, con el objetivo de garantizar que las ayudas lleguen de manera directa, oportuna y sostenida a cada familia que aún se recuperan de los efectos del fenómeno natural.

“El presidente Luis Abinader, nos ha instruido a continuar cerca de la gente, no solo en los días de emergencia, sino en el proceso de recuperación. Cada entrega representa un paso más hacia la estabilidad de estas familias que demostraron fortaleza ante la adversidad”, expresó el funcionario.

Las familias beneficiadas recibieron con alegría la llegada de los equipos y artículos del hogar, destacando la sensibilidad del Gobierno frente a sus necesidades.

“Desde el primer día del huracán, el Gobierno nunca se ha olvidado de nosotros. Hoy sentimos que todavía nos acompañan y eso vale mucho”, manifestó una de las familias beneficiadas en Baní.

Los residentes afectados por el lamentable suceso recibieron en la primera fase del protocolo de asistencia kits de raciones crudas y cocidas a través de la instalación de una cocina móvil.

En el operativo donde también participaron el director de PROPEEP, Robert Polanco, institución que tiene a su cargo la pintura y embellecimiento de la zona, la gobernadora de la provincia Peravia, Ángela Báez y el senador Julito Fulcar, se entregaron enseres del hogar como camas, neveras, estufas, cilindros de gas, juego de muebles, comedor, abanicos, entre otros utensilios, reafirmando el compromiso del Gobierno con mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables.

Con estas acciones, DASAC, reafirma su rol como brazo ejecutor del Estado, para la implementación de las políticas sociales que impactan de manera directa a las comunidades y fortalecen la visión de un Gobierno cercano, solidario y comprometido con el bienestar de todos los dominicanos.