Digecac y RD-Vial realizan amplia jornada de siembra en la Autopista Las Américas

Fuente externa

– En el operativo se sembraron unas 5,000 plantas de Uva de Playa que, además de embellecer la vía, ayudarán a la reducción de los niveles de contaminación ambiental provocados por los gases emitidos por los miles de vehículos que a diario transitan esa importante avenida del país.

Santo Domingo, Boca Chica, RD. – La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (Digecac), en conjunto con RD-Vial, desarrolló un amplio operativo de siembra y embellecimiento en la Autopista Las Américas que inició específicamente en el tramo comprendido desde el Puerto de Caucedo próximo a la estación de combustible Sigma, en Boca Chica, en dirección Oeste-Este.

Durante la jornada se destinaron unas 5,000 plantas de uva de playa para trasplantar, una especie resistente que contribuirá al embellecimiento de la vía y a la reducción de los niveles de contaminación ambiental provocados por los gases emitidos por los vehículos.

El operativo fue encabezado por el director general de la Digecac, Dr. Rodolfo Valera Grullón, junto a su equipo de trabajo, quienes coordinaron las labores de siembra con las brigadas de ambas instituciones.

En representación de RD-Vial estuvo presente Francisco Toribio, encargado de Operaciones, acompañado de miembros del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) asignados al área de la autopista Las Américas.

El Dr. Valera Grullón destacó la importancia de estas acciones conjuntas que fomentan la cooperación interinstitucional en favor del medio ambiente y el embellecimiento de las vías.

Por parte de la DIGECAC participaron, además, Alejandro Pérez, encargado de Operaciones; Wilson Rodríguez, subdirector administrativo; Branlis Quezada, encargado financiero, Rosa Gonell, encargada del área técnica, Danilo Cabrera, supervisor de carreteras, así como miembros del equipo operativo de la institución.

Esta acción forma parte del acuerdo interinstitucional firmado entre Digecac y RD-Vial, enfocado en el mantenimiento, ornato y embellecimiento de las principales autopistas y carreteras del país.