Dirección de Desarrollo Social impacta a más de 830 mil personas con la Ruta de Superación de la Pobreza

Fuente externa

SANTO DOMINGO, D.N. – La Dirección de Desarrollo Social Supérate (DDSS) presentó los resultados de la Ruta de Superación de la Pobreza (RSP), una innovadora metodología de acompañamiento sociofamiliar que ha transformado la vida de 276,951 hogares en todo el país, beneficiando de manera directa a más de 830,853 personas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

El institución avanza con una estrategia de intervención focalizada, promoviendo capacidades, autonomía y cohesión social en los hogares más vulnerables del país

Este modelo, pionero en la protección social dominicana, aborda la pobreza desde una perspectiva multidimensional, ofreciendo a las familias herramientas para enfrentar vulnerabilidades específicas y avanzar hacia la movilidad social. La RSP integra acciones en hábitos saludables, aspiraciones, superación social y económica, con ejes transversales en capacitación técnica, habilidades tecnológicas y participación comunitaria.

La directora general de Desarrollo Social Supérate, Gloria Reyes, destacó que este avance “representa una transformación profunda en la forma de hacer política social en la República Dominicana. Cada familia atendida es una oportunidad real de romper el ciclo de la pobreza. Supérate está demostrando que, cuando se trabaja de manera organizada y con un enfoque integral, la movilidad social es posible y sostenible”.

Por su parte, Siria Fría, subdirectora de Superación de la Pobreza, explicó que la RSP “nació como respuesta a los desafíos que dejó la pandemia de la COVID-19, cuando se hizo evidente la necesidad de evolucionar los sistemas de ayuda social. A través de esta ruta, acompañamos a los hogares con un plan claro que les permite aprovechar todo el catálogo de servicios de Supérate y crear las capacidades necesarias para superar sus vulnerabilidades”.

El reto ahora es mayor. Para 2028, la meta es impactar a 1,495,141 hogares, lo que equivale a 4,485,423 personas, a través de la intervención directa y la creación de redes comunitarias que fortalezcan la cohesión social y promuevan la autonomía de cada hogar.