Domingo Batista ha sido ingresado de urgencia en Corazones Unidos con un dolor en el tórax de origen no precisado

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 129,300 Fallecidos: 2,261 Recuperados: 107,038 Activos: 20,001

Por Robert Vargas

El ex alcalde del municipio Santo Domingo Este Domingo Batista ha sido ingresado de urgencia en el centro médico Corazones Unidos, a donde fue referido tras padecer un fuerte dolor punzante, de origen no precisado aún, en el lado izquierdo del tórax, según ha informado esta mañana a Ciudad Oriental su esposa Dellis Féliz, que autorizó la publicación de esta información.

Féliz explicó que Batista está ingresado desde el pasado miércoles y está en una unidad de cuidados intensivos, pero estable y bajo observación por un equipo de médicos que han dispuestos que le hagan una serie de estudios para determinar cuál es la causa de la dolencia.

-“Domingo no ha tenido un pre infarto. Todavía no se sabe qué le causa ese dolor tan intenso y los médicos hacen las investigaciones mientras monitorean su evolución”, explicó Feliz.

Ella le dijo a Ciudad Oriental que su esposo fue llevado el pasado miércoles a un centro médico con un fuerte dolor en el tórax, y que un médico que lo trató diagnosticó en ese momento que Batista padecía de:

a) Síndrome coronario agudo tipo angina inestable

b) Hipertensión arterial controlada

c) Diabetes Mellitus Tipo 2

d) Disfunción renal hepática

En tales circunstancias, Batista fue referido al centro médico Corazones Unidos con fines de cateterismo cardíaco.

Sin embargo, tras la realización de diversos estudios, el personal especializado de esta última clínica determinó que no era necesario la realización del cateterismo por, inicialmente, no o requiere porque la afección no es, necesariamente, cardiaca, según explicó Féliz.

-“Él está estable y bajo observación. Hoy en la mañana le harán otros estudios porque aún no se sabe qué es lo que le provoca el dolor”, explicó.

-“Exactamente, ¿Cuál es la parte del cuerpo donde él siente el dolor?”, le preguntó Ciudad Oriental a Féliz.

-“Es por debajo de la tetilla izquierda. Cuando el médico lo presiona le duele mucho. Pero ellos han descartado que se trate de un problema cardíaco, aunque no sabe todavía de qué se trata”.

Féliz agradeció las muestras de aprecio que ha recibido de sus amigos.

Ella no se ha despegado de la puerta de la sala de urgencias y está atenta a cada detalle de lo que le sucede a su esposo.

Domingo Batista es el primer alcalde (2002-2006) que tuvo el municipio Santo Domingo Este, tras su creación a principio del Siglo XXI.

Recibio el cargo tras ser electo en las elecciones municipales del año 2002.

Cuando asumió, el municipio Santo Domingo Este se extendía hasta a comunidad de Estorgan, Guerra, y para gobernar este extenso territorio solo recibió su certificado que lo acreditaba como Alcalde y fue necesario que hiciera todo, desde cero.

Batista ha sido, además, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, y luego del Partido Revolucionario Moderno.