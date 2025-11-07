Edeeste interviene y desmantela conexiones irregulares en residencial en Higüey con altos niveles de pérdidas

Fuente externa

Higüey, La Altagracia. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) realizó una intervención técnica en el residencial Monte Verde ubicado en el municipio Higüey provincia La Altagracia, con el propósito de reducir las pérdidas eléctricas que sobrepasaban el 30%.

Durante los trabajos, el equipo técnico de Edeeste inspeccionó 310 puntos de medida y normalizó igual cantidad de clientes. Además, fueron detectadas 66 anomalías, desmantelados 15 servicios irregulares, captados 6 nuevos clientes y encontrados 5 servicios directos en violación a las normas establecidas por la empresa distribuidora.

El Departamento de Pérdidas de la distribuidora también normalizó el área común del residencial, que cuenta con 344 apartamentos, la cual se encontraba conectada de manera directa sin medidor.

En ese mismo orden, la empresa señaló que producto a esta intervención el consumo facturado pasó de 876 kWh a 21,600 kWh, reduciendo las pérdidas en el residencial de 30% a cerca del 10% e impactando directamente el circuito al que pertenecen.

Además, la empresa especificó que durante la jornada se detectó y desmanteló un transformador ilegal que operaba fuera de las normas. La intervención se llevó a cabo tras el trasvase del residencial desde el circuito HI69-5 al HI69-3, atendiendo a una solicitud de los propios clientes.

Edeeste informó que la intervención técnica en el residencial Monte Verde tiene como objetivo mejorar la calidad del servicio eléctrico y optimizar la gestión de pérdidas en beneficio de las familias que residen en las 55 edificaciones de apartamentos del complejo.

La empresa destacó que, tras las acciones implementadas, la proyección de facturación en el residencial Monte Verde es altamente positiva, reflejando el compromiso de Edeeste con la eficiencia operativa y el fortalecimiento del servicio eléctrico en la región Este del país.

Edeeste aprovechó para reiterar su compromiso con la legalidad, la transparencia y la mejora continua del servicio eléctrico, al tiempo de invitar a los usuarios a regularizar su situación y denunciar cualquier anomalía a través de los canales oficiales. Advirtió que continuará realizando este tipo de operativos en toda su zona de concesión.