Efemérides Patrias recuerda el 186 aniversario del natalicio del titán de bronce de la patria Gregorio Luperón

Puerto Plata. La Presidencia de la República, a través de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, el Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación, la Gobernación Provincial de Puerto Plata, Alcaldía de Puerto Plata y la Casa Museo General Gregorio Luperón, recordaron durante un acto patriótico el legado y liderazgo del general Gregorio Luperón, político y héroe de la Guerra de Restauración, al conmemorarse este 8 de septiembre el 186 aniversario de su natalicio, (1839-1897).

El acto inició a las 8:00 de la mañana con el enhestamiento de la Bandera Nacional e interpretación del Himno Nacional a cargo de la Banda de Música y una compañía de la Fuerza Aérea de República Dominicana, seguido de la invocación religiosa a cargo de Monseñor Julio Cesar Corniel, Obispo de la Diócesis de Puerto Plata, la lectura de la orden del día, los honores militares de estilo y salva de 15 cañonazos al General Gregorio Luperón y depósito de ofrendas florales por diferentes instituciones.

Claritza Rochtte Peralta, gobernadora de la provincia Puerto Plata pronunció las palabras de bienvenida, mientras que Luis José Sánchez Baldwin, director Regional de Educación, destacó el papel fundamental que desempeñó el estratega militar y estadista visionario consagrando su existencia para salvaguardar la soberanía e independencia de la nación.

Por su parte, Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, al ofrecer el discurso central manifestó: “Pensamos en Gregorio Luperón y nos llega la imagen del héroe lleno de patriotismo y destreza guerrera cuya espada gloriosa marcó militar y políticamente la epopeya nacionalista, popular y anticolonial de la Restauración de la República, 1863-1865, que derrotó la traición política antidominicanista y la falta de fe en el destino soberano y de identidad nacional de la patria”.

Uribe continuó diciendo “pensamos en Gregorio Luperón como líder y presidente democrático y progresista; ejemplo épico para la dominicanidad gloriosa que ha enfrentado con gallardía los obstáculos y desafíos a su existencia estructural; titán de bronce de la patria amada que nos insta a seguir avanzando por el trayecto de la grandeza moral, social e institucional de la República Dominicana a contracorriente del pesimismo improductivo, y con la bandera tricolor en alto del optimismo patriótico”.

El presidente de Efemérides Patrias aprovechó la ocasión para entregar la Medalla Conmemorativa del 180 Aniversario del Heroísmo y Martirio de María Trinidad Sánchez, a la Casa Museo General Gregorio Luperón de Puerto Plata, que dirige la profesora Rosa Crespo.

En tanto, que la reseña histórica sobre el General Gregorio Luperón, estuvo a cargo del coronel Historiador Sócrates Suazo Ruiz, director de Historia del Ministerio de Defensa y las palabras de agradecimiento fueron pronunciadas por Rosa García Crespo, directora de Casa Museo General Gregorio Luperón de Puerto Plata.

La celebración patriótica concluyó con un vistoso desfile cívico estudiantil representado por cientos de estudiantes de las escuelas de Puerto Plata, (desde la Puntilla del Malecón hasta el Parque Central Plaza Independencia.)