El colmo de la estupidéz: Impiden a Angely Moreno ingresar a la DGII por llevar vestido sin mangas y muy corto

Por Robert Vargas

Personal de seguridad de la Dirección General de Impuestos Internos, (DGII), en Megacentro, ha incurrido en una acción ridícula, solo comparable con la conducta similar que adoptan en la sede de la Cooperativa Nacional de Servicios Públicos de los Maestros, (COOPNAMA).

Ocurre que Angely Moreno, quien es una funcionaria estatal y participante activa en las redes sociales y actividades comunitarias, se presentó a la sede la DGII que está en Megacentro para entregar unos documentos.

Sin embargo, según narra Moreno, el personal militar le prohibió ingresar a la oficina estatal porque llevaba un vestido sin mangas y muy corto.

-«@DGii vine a depositar unos documentos a la DIrección General de Impuestos Internos y me rechazaron en la entrada porque mi vestido no tiene mangas y además está muy corto«, dijo Angely Moreno en su cuenta de Twitter, donde publicó una foto suya delante del establecimiento estatal.

Agrega que:

-«Ando con mi hermano y me dice la administración de @DGii MegaCentro que para dejar el documento que no me dejan pasar a depositar, debo hacer una carta autorizando a mi hermano a depositarlo en mi nombre junto a una copia de mi cédula… a todo esto yo estoy en la puerta«.

La discriminación en ese sentido. no es solo contra Angely Moreno, sino una agresión contra todas las mujeres.

La postura de la DGII es similar a la que exhibe la Cooperativa de Servicios Múltiples de los Maestros, (COOPNAMA), donde no permiten ingresar a ninguno de sus socios con «vestidos sin mangas», minifaldas, ni pantalones cortos.

En la COOPNAMA a los hombres tampoco les permiten ingresar con pantalones cortos, camisas sin mangas ni en chancletas.

En las dos instituciones se constituyen en «censores morales enfocados en las vestimentas» de los ciudadanos.

Esto ayuda a recordar aquellos tiempos en que las mujeres eran perseguidas si vestían pantalones y minifaldas en esta misma República Dominicana.

Al parecer, los «fundamentalistas» de la DGII y de la COOPNAMA están «cortados con el mismo patrón».