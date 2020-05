El primer informe de Manuel Jiménez al Concejo de Regidores no presenta indicios de posibles cargos penales contra El Cañero

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 9,882 Fallecidos: 385 Recuperados: 2,584 Activos: 6,913

Por Robert Vargas

A esta hora, el ex alcalde del municipio Santo Domingo Este, Alfredo Martínez, (El Cañero), debe estar “riendo con la muela de atrás”, puesto en el primer informe dado a los regidores por sucesor en el cargo, Manuel Jiménez, no fue presentado ni un solo indicio que pudiera deducirse que contra él sería iniciada una persecución judicial por presunta corrupción.

No solo eso, sino que, como me dijo un amigo dirigente medio del Partido Revolucionario Moderno, (PRM), “si eso es lo que hay contra El Cañero, entonces este es el ex alcalde más honesto”, palabras más, palabras menos.

Esto a pesar de las imputaciones de “ladrón” que hizo el regidor Antonio Infante, (El Poli), con voz altisonante contra El Cañero, sin sustentar su pública y grave acusación en al menos una sola evidencia documental.

¿Significa esto que Martínez es “un santo”? Claro que no. Lo que muestra es que no fueron presentadas evidencias comprometedoras en su contra.

Incluso, Manuel Jiménez, hasta hace poco un enemigo abierto de Martínez, a quien durante más de tres años tachó de ser un “falso alcalde”, tampoco dio señales, ni una sola, de que iría a por su antecesor.

En su informe, Jiménez habló de establecer un nuevo acuerdo con la empresa de telecomunicaciones Claro para regular el sistema de las flotas institucionales puesto que los gastos por ese concepto son bastante grandes, según parece, y necesitan saber dónde está y quién usa cada flota.

El alcalde también se refirió a un presunto impago durante tres años del seguro contra incendio del Palacio Municipal y de la flota de vehículos del ASDE.

Por lo menos lo del impago del seguro para la flotilla de vehículos ha sido cuestionada por una fuente vinculada al Ayuntamiento que suministró a Ciudad Oriental pruebas documentales de que en este aspecto, El Cañero dejó el asunto al día y sería a las actuales autoridades a las que corresponde hacer los restantes pagos del año 2020.

Jiménez también informó de que hará ajustes en las asignaciones de combustible a los regidores y a él mismo. Se conoce que en el cuatrimestre Enero-Abril, Martínez retuvo las cuotas de combustibles a los concejales.

El alcalde dispuso que, en lugar de entregar tickets para la compra de combustibles, lo hará mediante tarjetas de débitos.

Por tanto, esta declaración de Jiménez, no parece que sirva de sustento para el inicio de ningún pleito judicial contra el ex alcalde.

En otra parte, el sindico informa que reducirá el 50% de sus gastos de representación, lo que se supone será hecho tomando como punto de partida los fondos que tenía asignado Martínez, que eran los mismos de la ex alcaldesa Jeannette Medina, unos 50 mil pesos. O sea, que se redujo unos 25 mil pesos. Tampoco ahí parece que existan indicios de corrupción.

Jiménez también redujo los beneficios marginales que reciben los regidores para las fiestas de Navidad, Reyes, Día de las Madres y la apertura de cada año escolar.

Esos montos están consignados en el Presupuesto de Ingresos y Gastos Municipales y no está claro si el síndico puede suprimirlos con su sola decisión, puesto que son derivas de negociaciones entre los concejales y la Alcaldía.

En uno más de sus informes a los concejales, Jiménez dijo procedió a suspender el pago de distintos tipos de servicios, entre estos más de 100 contratos de publicidad hasta que el país recobre la normalidad.

Ahí tampoco hay indicios de posibles acciones judiciales bajo cargos penales contra Martínez.

Manuel Jiménez dio otros informes menores y algunos que llamaron la atención por su sonoridad mediática, no porque impliquen posibles delitos.

Uno de ellos fue su anuncio de renunciar a los seguros de salud internacional y nacional de los que disfrutaba Martínez.

Antes de asumir el cargo, Martínez tenía un seguro internacional, que venció cuando él ya estaba en su nuevo empleo, en el año 2017. Eran tiempos en que el ahora ex alcalde se estaba sometiendo a tratamientos de salud tras una cirugía.

En esas circunscunstancias, la renovación del seguro corrió a cargo del ASDE.

Además, según ha conocido Ciudad Oriental, la renovación en marzo pasado de la póliza interancional fue pagada a cuenta de los fondos propios de Martínez, no del Ayuntamiento.

Jiménez puede renunciar a los beneficios del seguro local del ASDE sin mayores contratiempos puesto que él disfruta, por ser un ex diputado pensionado, del seguro de que otorga la Cámara Baja a todos los ex diputados en condición de pensionados por haber tenido más de tres períodos.

Para mantener a sus hijos y esposa en ese seguro, los ex legisladores deben pagar cierta cantidad de dinero anual adicional.

Sin embargo, tras renunciar al seguro médico internacional, que es su derecho, Jiménez se queda disfrutando de su otro seguro.

La subasta

El otro tema que llamó la atención fue su solicitud de la venta de pública subasta del todoterreno que había adquirido la Administración anterior y que su precio en el mercado actual rondaría entre los cuatro y cinco millones de pesos.

Jiménez se propone adquirir un vehículo más barato.

Ahí tampoco se evidencia nada de corrupción.

El informe dado por Jiménez a los concejales el pasado jueves sirve bastante para el ruido en las redes sociales, pero da a entender que carece de fuerza para sustentar un potencial pleito judicial contra El Cañero.

Así, aunque parezca distinto, en este “round”, Alfredo Martínez ha vencido a Manuel Jiménez, quien lazó algunos puñetazos al aire. El Cañero no tuvo que lanzar ni un solo golpe y se resguarda en el silencio.

Por tanto, si Jiménez se propone llegar más lejos, tendrá que escarbar más.

El Cañero asegura que la Cámara de Cuentas ha dado testimonios de que manejó el dinero de los contribuyentes con pulcritud.

A continuación el informe completo leído por el alcalde Manuel Jiménez al Concejo de Regidores.

Informe

1. Estamos procediendo a un nuevo acuerdo con la compañía de telecomunicaciones Claro para regular el Sistema de las Flotas (Institucionales).

2. Estamos procediendo hacer el pago de los seguros, incluyendo el seguro contra incendio del Palacio Municipal, el seguro de los vehículos de motor del ayuntamiento, los cuales están vencidos hace tres años y cuya suma del pago de los mismos asciende alrededor de los 4 millones de pesos.

3. Se procede hacer ajuste en los gasto de Combustible en el siguiente orden:

• El Alcalde se reduce el 50% de su asignación.

• El Presidente del Concejo se reduce un 75% de su asignación.

• Los regidores se reducen un 15%.

• Los Funcionarios que recibían menos de 10 mil pesos se quedará igual.

Cabe destacar que estamos procediendo a organizar todos estos beneficios en Tarjetas de Débito.

4. El Alcalde procede a descontar el 50% de sus Gastos de Representación.

5. Las utilidades que reciben los regidores en fechas específicas serán reducidas un 25% y distribuida la misma cantidad para cada regidor en el orden siguiente:

• Fiestas Navideñas, RD$75,000.00

• Dia de las Madres, RD$60,000.00

• Día de Los Reyes Magos, RD$60,000.00

• Temporada de Útiles Escolares, RD$60,00.00

6. Hemos procedido a igualar el sueldo de los Empleados de los Regidores bajo el criterio de; “Igual Trabajo, Igual Salario”.

7. Hemos procedido a revisar más de 100 contratos vigentes de distintos tipos de servicios; como pagos de publicidad, que han sido suspendido hasta que el país haya normalizado el estado de emergencia a raíz de la Pandemia del COVID-19.

8. Todos los pagos del Ayuntamiento se harán vía caja en el mismo Ayuntamiento, por consecuencia será ilegal todo pago hasta nuevo aviso que| se haga fuera de la estafeta de pago que está en el Palacio Municipal.

Las acciones contrarias tendrán consecuencias tanto para el que lo cobre como para él empresario que lo pague.

9. Se están desarrollando los operativos con éxito en puntos neurálgicos de la ciudad, y los mismos serán fijos todos los sábados a las 8:00 de la mañana.

10. El Alcalde solicita la apertura de una puerta frontal en el Mercado Municipal del Sector el Almirante, para el acceso de las personas al mismo.

11. El Alcalde renuncia al privilegio de un seguro local por un valor de RD$678,714.56 (Seiscientos Setenta y Ocho Mil Setecientos Catorce pesos con 56/100).

12. El Alcalde renuncia al privilegio de un seguro médico internacional por un valor de RD$758,560.00 (Setecientos Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta Pesos con 00/100).

Ambos seguros ascienden a un total de RD$1,437,274.56 (un millón cuatrocientos treinta y siete mil doscientos setenta y cuatro pesos con 56/100).

13. Solicitamos, y así lo sometemos invox, la aprobación de este honorable concejo para proceder a subastar el vehículo de lujo que está asignado al alcalde, modelo LAND CRUSER 200 VX.R 4WD, año 2017, color NEGRO placa G404117; y adquirir con esos recursos un vehículo de menos valor, a los fines de utilizar la diferencia para la compra de piezas y reparar el campo vehicular actualmente destruido y fuera de servicios.

Solicito al Presidente del Concejo de Regidores la anuencia de los honorables regidores ante los puntos expuestos en este informe, levantando sus manos autorizar la operación.

MANUEL JIMÉNEZ

Alcalde