Eligen a Federico Franco como presidente del Comité del Partido Demócrata en la República Dominicana

Por Leidy Felicia Pérez

SANTO DOMINGO, El Comité de Demócratas en el Exterior en la República Dominicana (DA RD) ha elegido presidente a Federico Franco, ingeniero, consultor ambiental, promotor del liderazgo cívico y nativo de Santiago de los Caballeros, con el objetivo de fortalecer la participación de los estadounidenses residentes en el país de cara a las elecciones de 2026 y 2028.

Democrats Abroad es la organización oficial del Partido Demócrata para ciudadanos estadounidenses y binacionales que viven en el exterior. En la República Dominicana, representa a una comunidad creciente de ciudadanos comprometidos con el voto, la defensa de los valores democráticos y el impulso de un cambio positivo para los Estados Unidos y el mundo. “La misión de este comité es clara: conectar, movilizar y empoderar a los ciudadanos estadounidenses y binacionales que creen en la justicia social, la sostenibilidad y el liderazgo responsable”, expresó Franco.

“Nos proponemos aumentar la participación electoral a través del voto de los ciudadanos estadounidenses y binacionales que viven en la República Dominicana, y también encender un espíritu de comunidad entre quienes comparten la visión de un futuro más humano y sostenible, eligiendo a nuestros representantes en EE. UU.”

Durante los próximos meses, el comité se enfocará en ampliar su red de miembros en la República Dominicana, integrada por ciudadanos estadounidenses y binacionales, por lo que es imprescindible consolidar su presencia organizativa en el país y lanzar campañas dirigidas a sectores clave como jubilados, jóvenes profesionales, trabajadores remotos o nómadas digitales, y oficiales militares destacados en el exterior (overseas).

Movimientos como Democrats RetiredAmericans in DR(DRDR2028), Dominican Digital Nomads (DDN) y We Vote from DR Too forman parte de la estrategia de crecimiento inclusivo y representativo que lidera el nuevo presidente.

Sobre Federico Franco

Es ingeniero industrial egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), gestor ambiental y ciudadano binacional (EE. UU.–RD), con una larga trayectoria en liderazgo institucional, sostenibilidad y políticas públicas. Posee una maestría en Gestión Ambiental con concentración en Cambio Climático y Sostenibilidad, también cursada en la PUCMM.

Entre 2020 y 2024 se desempeñó como viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente de la República Dominicana, desde donde lideró iniciativas internacionales clave como la creación de la Reserva de Biosfera Madre de las Aguas, reconocida por la UNESCO. Actualmente, dirige operaciones en el sector privado con un enfoque en minería responsable y restauración ecológica. Franco es también miembro activo de comunidades espirituales y sociales, y ha participado en iniciativas de juventud, conservación y cooperación internacional. Su experiencia combina técnica, pasión y compromiso con los valores democráticos.