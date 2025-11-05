Por Jose Caceres

DISTRITO NACIONAL. El nuevo miembro de la Dirección Política, titular de la Secretaría de Deportes de la Fuerza del Pueblo, ex exministro de Deportes y ex selección de Baloncesto, Felipe Payano, tras ser juramentado este lunes, dio primero las gracias a Dios por convertirlo en el primer atleta de alta competición en ser elegido por votos por la estructura de un partido mayoritario para obtener un asiento en el alto organismo político.

Asimismo, afirmó que asume el firme compromiso de hacer cada día una mejor labor para que el líder y el presidente del Partido Fuerza del Pueblo se convierta, otra vez, en presidente de todos los dominicanos en el 2028.

Dijo que su escogencia no es personal, sino que lo asume con humildad como un reconocimiento a toda la estructura de la Secretaría de Deportes del partido que está integrada por miles de deportistas y que son afiliados fieles a la organización.

“También deseo agradecer de corazón a cada uno de los compañeros y compañeras que desde el 1987 cuando inició su carrera política, la cual le ha permitido servir a la nación desde la más humilde posición política partidaria, así como desde el Estado, al lado del presidente Leonel Fernández, donde muchas de esas acciones han marcado un antes y un después, en el deportes nacional”, apuntó el nativo de San Pedro de Macorís.

Y abundó: “No tengo palabras como agradecer a mis compañeros de todas las provincias, así como de la diáspora, a los que participaron en el proceso de mi elección, les digo que tienen un compañero, un aliado y amigo para que sus inquietudes se pueden dar a conocer y socializar en la Dirección Política”.

Sostuvo que guarda mucha gratitud al expresidente Juan Bosch, con quien dio sus primeros pasos en la política, de quien recibió muchos consejos y los apoyó llevando deportistas al partido para que conocieran su labor en la organización que fundó.

Payano fue electo por los votos de la dirección central en septiembre pasado donde logró más de 736 votos a su favor para llegar a la Dirección Política.