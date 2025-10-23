Fuente Externa

Santo Domingo, República Dominicana. — El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (FENATTRANSC), Mario Díaz, saludó este jueves el anuncio realizado por los presidentes de CONATRA, Antonio Marte, y de FENATRANO, Juan Hubieres, en el sentido de que en ninguna de las rutas del transporte público de pasajeros del país está contemplado establecer aumentos o ajustes en los precios de los pasajes.

Díaz calificó la posición de ambos líderes transportistas como una muestra de madurez, responsabilidad social y compromiso con los sectores más vulnerables de la población, en momentos en que la economía nacional enfrenta desafíos que afectan directamente el poder adquisitivo de los ciudadanos.

El dirigente sindical desmintió categóricamente las versiones que han circulado en algunos medios y redes sociales sobre un supuesto acuerdo entre las principales federaciones del transporte para aplicar aumentos en las tarifas.

“No existe ningún acuerdo de incremento en los precios de los pasajes. El sector transporte está unificado en un solo criterio: la defensa de los intereses de los más desposeídos y del pueblo dominicano en general”, enfatizó Díaz.

Asimismo, advirtió que cualquier federación, sindicato o grupo que asuma un discurso distinto o que promueva aumentos injustificados en los precios del transporte, no contará con el respaldo de los demás gremios del sector.

“El movimiento transportista ha decidido actuar con responsabilidad y unidad. No podemos cargar sobre los hombros de los pasajeros el peso de los problemas coyunturales que enfrenta el país”, agregó el secretario general de FENATTRANSC.

En otro orden, Mario Díaz reiteró su llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que el Gobierno disponga una solución definitiva al problema del suministro del gasoil compensado destinado a la flota vehicular del transporte público de pasajeros y de carga.

El dirigente propuso que, mientras se implementa una solución permanente, el Gobierno adopte medidas provisionales que garanticen el abastecimiento y la estabilidad del combustible subsidiado, a fin de evitar perjuicios a los transportistas y asegurar la continuidad del servicio en todo el territorio nacional.

Díaz expresó su confianza en que el diálogo y la concertación seguirán siendo las herramientas fundamentales para resolver los temas pendientes del sector transporte.