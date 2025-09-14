“¡Fuera yanquis del Caribe!” Organizaciones en RD se plantan contra buques de guerra de EE.UU.

Por la Redaccion

Santo Domingo.-En medio de las tensiones geopolíticas en el Caribe, un conjunto de organizaciones políticas y sociales de la República Dominicana levantaron su voz contra lo que califican como una agresión militar de Estados Unidos hacia Venezuela. En un documento firmado en Santo Domingo, rechazan el ataque del destructor misilístico estadounidense contra la embarcación atunera Carmen Rosa en aguas venezolanas, y exigen la salida inmediata de los buques y submarinos norteamericanos de la región. Con tono firme, recuerdan que el Caribe fue declarado Zona de Paz y advierten que ningún imperio tiene derecho a imponer su fuerza por encima de las soberanías nacionales.

A continuación, el comunicado:

¡Fuera los buques de guerra de Estados Unidos del Caribe, Zona de Paz!

Las organizaciones políticas y sociales firmantes, desde la República Dominicana, nos solidarizamos

plenamente con la denuncia de la República Bolivariana de Venezuela ante la agresión cometida por

el destructor misilístico de los Estados Unidos contra la embarcación atunera venezolana Carmen

Rosa, en aguas de su Zona Económica Exclusiva. Este acto hostil representa una violación inaceptable

al Derecho Internacional y a las normas que garantizan la convivencia pacífica entre las naciones, al

agredir de manera ilegal y cobarde a humildes pescadores venezolanos.

Rechazamos categóricamente estas prácticas propias de una época de corsarios, y exigimos que

Estados Unidos retire de inmediato sus buques y submarinos nucleares de las aguas del Caribe. El

Caribe es y debe seguir siendo una Zona de Paz, como lo establecen las resoluciones y tratados

internacionales, y ningún país del mundo puede autoproclamarse con el derecho de imponer su

fuerza militar por encima de las soberanías nacionales y de los protocolos que rigen las relaciones

internacionales.

La dignidad del pueblo venezolano no se negocia ni se doblega. Venezuela jamás será esclava del

imperialismo estadounidense y, en nombre de la solidaridad de los pueblos del Caribe y de Nuestra

América, reafirmamos que defenderemos la paz, la soberanía y la autodeterminación frente a toda

provocación y amenaza imperial.

¡Venezuela no es una amenaza, Venezuela es una ESPERANZA!

Firmado en Santo Domingo a los 13 días del mes de septiembre del 2025.

Partido Comunista del Trabajo -PCT- / Movimiento Popular Dominicano -MPD- / Frente Amplio -FA- / Gentío

Político Social -GPS- / Partido Patria Para Todos -PPT- / Movimiento Caamañista -MC- / Movimiento Rebelde

-MR- / Movimiento Izquierda Unida -MIU- / Fuerza de la Revolución – FR- / Fuerza Boschista -FB- /

Movimiento Mocano de Solidaridad con los Pueblos / Asamblea de los Pueblos del Caribe -Capítulo

Dominicano- / Comité Dominicano de Solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela / Acción

Afro-Dominicana / Movimiento de Campesinos Las Comunidades Unidas -MCCU- / Internacional

Anti-Fascista -Capítulo Rep. Dominicana- / Internacional Antiimperialista de los Pueblos -Capítulo

Dominicano- / Agenda Solidaridad, RD / Articulación Nacional Campesina / Comité Patriótico “Francisco

Alberto Caamaño Deñó /