Inicia este sábado el III Torneo Nacional de Béisbol Universitario

Por Odalis Sanchez

SANTO DOMINGO, RD.- Con la celebración de cuatro partidos, la Liga de Béisbol Universitario (LBU) y el Comisionado Nacional de Béisbol iniciarán este sábado el III Torneo Nacional Universitario, con la participación de nueve equipos.

El acto inaugural del certamen universitario, en opción a la Copa BanReservas, está señalado para las 9:00 de la mañana en el estadio No. 1 del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte (COJPD), informó Manny López, quien es el director general de la LBU.

López dijo que la jornada de apertura de la LBU tendrá la celebración de cuatro partidos, todos programados para las 12:30 de la tarde en diferentes estadios capitalinos-

En el play No. 1 del COJPD jugarán UCATEBA ante la O&M; en el No. 2 lo harán UTESA vs. UNAPEC; y en el 3 se enfrentarán las novenas de la UCE contra el ITLA.

También harán un encuentro a disputarse entre los conjuntos de UNISA y PUCMM, en el estadio de béisbol Ortiz Celado del Complejo Deportivo de la Armada de República Dominicana, Base Naval 27 de Febrero, sector de Villa Duarte, en Santo Domingo Este.

El pasado jueves, Junior Noboa, Comisionado Nacional de Béisbol, y Manny López, director general de la LBU, hicieron entrega de los uniformes que usarán cada uno de los equipos participantes, así como las correspondientes utilerías deportivas.

La actividad se realizó en el Séptimo Cielo del Estadio Quisqueya Juan Marichal, junto a Sócrates Aguasvivas y Roque García, quienes son el tesorero de la LBU y el director de Deportes Universitario del Ministerio de Deportes (MIDEREC), respectivamente.

MIDEREC es de los principales auspiciadores y patrocinadores del evento, junto a BanReservas y Farmacias GBC.

Los equipos participantes son de la Universidad Nacional Primogénita de Acción Pro-Educación y Cultura (UNAPEC), el campeón defensor, la Tecnológica de Santiago (UTESA), subcampeón, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Universidad Central del Este (UCE) y la Universidad Organización y Método (O&M).

Así mismo, Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Universidad Nacional de Agricultura (ISA) de Santiago, Universidad Nacional Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) y la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA).

José Luis Suero (Chigüete), director técnico, dijo que los estadios de La Barranquita, PUCMM, Mícalo Bermúdez, UNISA en Santiago, San Pedro de Macorís (UCE), La Romana, 1, 2 y 3 del COJPD, la UASD y los estadios de la Armada y la Fuerza Aérea.