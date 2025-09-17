ITLA avanza con modernización de laboratorios y espacios clave

Fuente externa

Santo Domingo, R.D. – El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) avanza en un proceso integral de modernización de su infraestructura, orientado a fortalecer la calidad académica, la innovación y el bienestar de su comunidad educativa. Esta transformación incluye mejoras sustanciales en laboratorios, espacios comunes y áreas de apoyo para estudiantes y colaboradores.

Uno de los ejes principales de esta renovación es la expansión y modernización de los laboratorios, como es el caso de «la nave de Mecatrónica», donde ya se han incorporado nuevas máquinas CNC que elevan las capacidades prácticas y tecnológicas del instituto. Asimismo, se proyecta la integración de aulas especializadas de CAD CAM, y la incorporación de impresoras 3D de metal, con el objetivo de ofrecer una formación más completa, alineada con las demandas de la industria actual.

Con las practicas que serán desarrolladas en el laboratorio de mecatrónica se afianza el perfil del egresado del programa de Tecnólogo en Mecatrónica, el cual contará con una sólida formación en la automatización de procesos de manufactura, mediante la integración de componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos y sistemas de software aplicados al control. Gracias a esta preparación, los egresados serán capacitados para aplicar soluciones que optimicen la eficiencia en los procesos productivos, así como implementar sistemas de control que mejoren el rendimiento de las operaciones industriales.

“Estas mejoras responden a nuestro compromiso con ofrecer espacios dignos, modernos y funcionales para nuestros estudiantes y personal, como parte de una transformación institucional centrada en la calidad y el bienestar”, expresó el rector Rafael Féliz García.

Como parte de su plan de expansión y compromiso con la formación tecnológica a nivel nacional, el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) proyecta la apertura de una nueva extensión en San Francisco de Macorís. Esta iniciativa busca acercar la oferta académica de alto nivel a más jóvenes del país, ampliando las oportunidades de formación en áreas clave como la mecatrónica, la tecnología de la información y otras disciplinas vinculadas a la innovación y el desarrollo industrial.

Paralelamente, se han realizado fortalecimientos de los servicios y bienestar estudiantiles significativas como la remodelación del comedor estudiantil con nuevos microondas, instalación de fregaderos y readecuación de áreas verde, así como la colocación de 16 nuevos bebederos en los cuatro edificios del campus. También, se ejecuta la remodelación progresiva de los baños en los edificios 1 y 2, con próximas intervenciones en los edificios 3 y 4.

Durante este primer año de gestión, el ITLA ha logrado importantes avances en la modernización de su infraestructura, el rediseño curricular por competencias, la expansión territorial y el fortalecimiento de su oferta académica.

Con más de 6,000 egresados, certificaciones internacionales y alianzas estratégicas con empresas líderes como Microsoft, Huawei, Cisco y Oracle, el ITLA continúa consolidándose como una institución clave para el desarrollo tecnológico de la República Dominicana.