Joaquín Hilario me dijo: “Mi herrrrrrrrrmano”, pero su voz no era la misma debido a la Covid-19

Por Robert Vargas

-“Yo tengo Covid”, me dijo aquel día el ex candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este por la Fuerza del Pueblo y empresario, Joaquín Hilario.

En su voz no se notaba ninguna preocupación.

La razón era simple: estaba asintomático.

No le dolía la cabeza, no tenía fiebre, ni dificultades para respirar; no padecía de diarrea ni de vómitos. Es más, su voz parecía “nuevecita de paquete”;

En ese momento no lo publiqué porque él no me dijo que lo hiciera y yo tampoco le solicité autorización para hacerlo.

Sin embargo, un par de días más tarde comencé a preocuparme cuando le llamé varias veces por teléfono y no respondió.

El siempre me responde.

Siempre.

Mi preocupación aumentó aún más cuando su esposa Katy Báez tampoco respondía mis llamadas.

-“Esto es extraño. Muy extraño”, me dije.

Entonces comencé a sospechar de que “algo raro” sucedía, así que llamé a un amigo mutuo y este me confirmó que “Joaquín (Hilario) no está bien”.

Ya las fiebres iban y venían. Los dolores en los músculos, los huesos y la cabeza estaban a la orden del día. Todo empeoró cuando surgió algún dolor en el pecho y cuando tuvo dificultades para respirar.

Fue el momento de “correr” hacia un centro médico. Lo ingresaron y comenzaron a tratarlo.

Como otros que han padecido de la Covid-19, Joaquín también llegó a deprimirse.

Imaginen ustedes a este hombre juguetón y proactivo en depresión.

Pero logró sobreponerse y está en franca recuperación.

Su esposa Katy ha estado ingresada en el centro médico junto a él, no porque ella esté enferma, sino porque decidió no despegarsele.

Ella me lo comentó. Todas las pruebas que le han hecho ha resultado negativas. Eso es bueno.

Ya Joaquín está bastante mejor.

Respira con menos dificultad.

No requiere estar conectado a un aparato con oxigeno, como hasta hace unos días.

Hace poco me ha dejado un mensaje en WhatsApp en el que, con voz extremadamente débil, me dijo:

-“… Buenas tardes hermano Robert, buenas tarde. No puedo todavía hablar mucho, cuando me recupere te llamo”.

Esa no era la voz del Joaquín Hilario que yo conozco. La suya es siempre potente y algo risueña.

Pero, algo es algo. Ya puede hablar. Condificultades, pero puede hacerlo.

A pesar de la dificultad que padece, le dije y le advertí que “rendirse no es opción”.

Luego conversé con Katy.

Ella estaba muy animada y contenta por la mejoría que experimentaba su media naranja.

-“Ya casi saldremos de la clínica”, me comentó bastante optimista desde que ha visto a Joaquín con mejores signos vitales y listo para iniciar el proceso de recuperación definitiva.

La forma en que él resultó contagiado por el nuevo coronavirus es otra historia que les contaré después.

Hasta ayer día miércoles, en República Dominicana habían fallecido 1,146 personas debido a la Covid-19 y habían sido registrados 67,915 casos de contagio.

Esas cifras aumentan cada día.