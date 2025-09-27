Fuente Externa

El dirigente sindical Mario Díaz, dijo hoy que ante la situación crítica que enfrenta parte del territorio nacional debido a los fuertes aguaceros e inundaciones, es inminente que el Ministerio de Obras Públicas ordene la suspensión inmediata del tránsito vehicular por algunas vías, con el objetivo de preservar la seguridad de los ciudadanos.

Asimismo, Díaz solicitó que se proceda con la inspección exhaustiva de todos los puentes que conectan a las localidades del interior del país, especialmente aquellos construidos durante administraciones anteriores y que las estructuras que presenten fallas o signos de deterioro deben ser evaluadas rigurosamente, y en los casos en que se detecten negligencias o irregularidades, se investigue a las compañías constructoras responsables y se sometan a la acción de la justicia, de acuerdo con la ley.

La seguridad vial y la protección de vidas humanas son una prioridad nacional, señaló Díaz.

Díaz agregó que los problemas en las inundaciones en todo el territorio nacional cuando caen lluvias severas, es el resultado de la falta de planificación de las administraciones anteriores, por lo que no podemos culpar a la actual gestión de Luis Abinader, aunque ahora se deben tomar medidas para corregir ese cúmulo de fallas.