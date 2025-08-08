Motoristas se rebelan contra la imposición de Dío Astacio

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este.– Decenas de motociclistas protestaron la mañana de este viernes 8 de agosto frente al Ayuntamiento de Santo Domingo Este, en rechazo a lo que consideran una medida arbitraria del alcalde Dío Astacio: el cobro de mil pesos por un supuesto «derecho a circular», a pesar de que ya pagan ese derecho mediante el marbete emitido por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Los manifestantes denunciaron que, además del cobro, el Ayuntamiento ha comenzado a retener motocicletas en operativos recientes, como el realizado el fin de semana pasado, donde decenas de unidades fueron incautadas. Señalan que quienes no se registran voluntariamente están siendo obligados a pagar una multa adicional de 300 pesos, lo que agrava aún más la situación económica de estos trabajadores.

«Nosotros fuimos los que buscamos los votos en los barrios para que Dío Astacio ganara, y ahora lo que recibimos es maltrato», expresaron algunos de los motoristas, quienes portaban imágenes del propio alcalde y del presidente Luis Abinader. También denunciaron que se les está impidiendo el acceso a sectores como Ciudad Juan Bosch y que los recursos recaudados no se destinan a beneficios reales para los motoristas, sino que responden a intereses particulares.

Calificaron al alcalde como un «abusador» y afirmaron que incluso el costo de la licencia de conducir ha aumentado recientemente, golpeando aún más su ya precaria economía.

Expertos en legislación de tránsito advirtieron que la medida del Ayuntamiento usurpa funciones legales establecidas en la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, cuyo artículo 77 establece lo siguiente:

«Las motocicletas quedarán habilitadas para circular en la vía pública a través de una identificación única de la placa, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), quien organizará el régimen de dicho transporte público de pasajeros.»

Los motoristas también recordaron que, en enero de este año, Dío Astacio prometió públicamente en el programa Esto no es radio que devolvería el dinero recaudado. No obstante, días después, durante su participación en La Semanal con la Prensa y frente al presidente Abinader, justificó el cobro afirmando que los mil pesos incluirían un seguro de vida, cascos, chalecos y otros equipos de seguridad.

Puede Interesarle: ASDE recibe apoyo del Consejo Municipal de Mototaxistas en el Plan de Regularización y Registro

Sin embargo, un representante de una asociación de motoristas le dio respaldo al alcalde, afirmando que la medida busca organizar el tránsito y garantizar mayor seguridad vial.