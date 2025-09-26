Comunicación

Negociantes RD da el salto a la televisión nacional por Catorce TV

Por Tyrone Dotel
Santo Domingo, R.D. Luego de consolidarse como uno de los podcasts más escuchados por la comunidad emprendedora dominicana, «Negociantes RD» evoluciona y llega a la pantalla chica como un programa de televisión semanal, con un formato renovado, dinámico y lleno de contenido útil, para quienes apuestan al crecimiento empresarial.

A partir del sábado 1ro. de noviembre del presente año, todos los sábados a las 9:00 A. M, el público podrá disfrutar de esta nueva etapa por Catorce TV, Canal 14, disponible en las plataformas de Claro, Altice y Wind.

Con la conducción de Scarlet García y Jessica Campos, «Negociantes RD» mantendrá su esencia original: destacar historias de éxito, entrevistar figuras claves del mundo de los negocios y brindar herramientas prácticas para emprendedores.

La producción general estará a cargo de Bryan Vargas, quien apuesta por un contenido que mezcle valor educativo, inspiración y entretenimiento, en un formato moderno y visualmente atractivo.

«Negociantes RD» no solo cambia de formato, sino que se posiciona como un referente en la televisión nacional, para todos aquellos que buscan emprender, innovar y transformar sus ideas en realidades exitosas.

