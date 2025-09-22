PN captura a “Catrol”, reconocido antisocial vinculado a múltiples robos en Santiago

Enviado por PN

SANTIAGO.- Agentes de la División de Investigación de Delitos Contra la Propiedad, en coordinación con la Policía Preventiva, informaron sobre el arresto de Marcos Kadmiel Mata Peña alias “Catrol”, de 33 años, un reconocido antisocial señalado en al menos 11 denuncias por sustracción de dinero, teléfonos celulares, piezas de vehículos y otros objetos de valor, cometidos en residencias habitadas, la vía pública y establecimientos comerciales en distintos sectores de esta ciudad.

La captura de “Catrol” se realizó en cumplimiento a una orden de arresto, tras recibir múltiples denuncias de ciudadanos que lo identificaron como el autor de los hechos delictivos.

Uno de los casos más recientes fue reportado por un ciudadano que declaró que el 9 de agosto de 2025, mientras caminaba por el parque del sector La Valerio, fue interceptado por dos individuos que, bajo amenazas, lo despojaron de su celular, una bocina y la suma de RD$14,200 pesos.

Otro hecho fue denunciado el pasado 21 de agosto de 2025, la víctima informó que, mientras dormía en el piso de su residencia con la puerta semicerrada debido al calor, el imputado ingresó al lugar y sustrajo dinero en efectivo, un celular y un reloj. Al percatarse de la presencia del delincuente, este emprendió la huida de inmediato.

Según el informe policial, varios de los delitos atribuidos a “Catrol” habrían sido cometidos en compañía de otro individuo aún no identificado. Ambos operaban a bordo de una motocicleta y portaban armas de fuego, por lo que el caso continúa bajo investigación activa.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Las autoridades reafirman su compromiso de continuar trabajando para contrarrestar los actos delictivos que afectan la tranquilidad de la ciudadanía.