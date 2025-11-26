Poder Judicial realiza análisis de sentencias en materia de violencia de género 2020-2024
El Poder Judicial dominicano realizó el estudio Análisis de Sentencias Judiciales de República Dominicana en Delitos de Violencia de Género e Intrafamiliar, Tortura o Barbarie y Ciberviolencia (2020-2024), iniciativa que tiene como objetivo fortalecer la investigación de las sentencias y la formación jurídica con enfoque de derechos humanos y género.
El estudio, realizado a través de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial que lidera la magistrada Nancy Salcedo, estuvo coordinado por la jueza Natividad Ramona Santos de la Jueza de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo y asesora de la citada comisión.
La investigación confirmó que la mayoría de los hechos ocurren en el ámbito doméstico, particularmente en las viviendas o lugares de habitabilidad de las víctimas, lo que convierte al hogar, espacio que debería ser seguro, en el escenario más frecuente de agresión.
Un aspecto que destaca el estudio es la posición del imputado frente a los hechos, arrojando el hallazgo que solo el 10% admite los hechos y un 5% lo justifica; mientras que el 15% lo niega, otro 15% pide perdón, 40% guarda silencio y 15% declara en su defensa.