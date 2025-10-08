Presidente Fedomu destaca se benefician más de 300 personas en taller sobre gestión municipal

Fuente externa

Santo Domingo. – El presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y alcalde de Samaná, Nelson Núñez, destacó que concluyó con éxito el curso/taller “Servicios con Propósito: Gestión Local Centrada en Resultados”, en el cual fueron impactados alrededor de 300 servidores municipales de las diez regionales de esa institución.

El taller, que fue desarrollado desde agosto a octubre de 2025, fue dirigido por Junior Rosa, coordinador de Metas Presidenciales del Ministerio de la Presidencia (Minpre) y Roberto Valentín, encargado de Innovación de Fedomu, con la participación de expositores expertos de la municipalidad.

La información la ofreció Núñez durante un acto desarrollado en el Palacio Nacional, donde agregó que “debemos resaltar que el desarrollo del país comienza en los municipios, y por tal rezón Fedomu apuesta a fortalecer capacidades donde la ciudadanía toca la puerta del Gobierno y los ayuntamientos”.

Indicó que los técnicos de las diez Oficinas Técnicas Regionales acompañan y brindan asistencia permanente a los gobiernos locales y gracias a su trabajo de campo la convocatoria fue contundente.

Afirmó que en esta capacitación participaron encargados de Acceso a la Información, Planificación y Recursos Humanos, con temas centrados en mejorar la atención ciudadana a través del Sistema 3-1-1; transparencia efectiva y planificación articulada con control interno para preparar y ejecutar proyectos de inversión.

El presidente de Fedomu aseguró que el trabajo apenas comienza; “lo que hoy certificamos es el punto de partida para transformar la gestión en hechos medibles, servicios que no solo cumplan con los plazos, sino que superen las expectativas de la ciudadanía, para seguir generando confianza y desarrollo en nuestros territorios”.

Agregó que, con la coordinación de la Presidencia de la República, el Ministerio de Administración Pública, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, Comedores Económicos y Fedomu, esta alianza ya está dando frutos y seguirá haciéndolo mientras se mantenga el foco en lo esencial: servir mejor a la gente.

“Tengamos pendiente que, mejores gobiernos locales hacen mejores municipios, y mejores municipios hacen un mejor país”, subrayó Núñez.

En sus palabras de introducción, el viceministro Técnico de Planificación del Minpre, Luis Madera, afirmó que este proceso es una articulación verdadera para implementar las políticas públicas y montar todos los sistemas y herramientas de servicios públicos, indicando que debemos tener iniciativas como esta que acaba de concluir para saber lo que la gente siente y quiere en sus comunidades.

Manifestó que “esta capacitación que hemos dado es justamente lo que deseamos, que haya una comunicación continua entre Gobierno y sociedad, lo que servirá para identificar las problemáticas existentes en los territorios”.

En el acto también tomaron la palabra Sheyla del Alba Castillo Núñez, viceministra de Reforma y Modernización del Estado; Alan Jiménez Martínez, viceministro de Servicios Públicos, y Mabely Díaz, directora de Inteligencia de Datos del Minpre de la Presidencia, quienes resaltaron el esfuerzo de los participantes en este taller, el cual fue dirigido a mejorar la atención ciudadana, traduciendo las aspiraciones del pueblo dominicano en bienestar.